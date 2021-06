Tennis DFS Picks & Projections pour DraftKings ⋆ .

Nous avons survécu au deuxième chelem de l’année jusqu’à présent puisque nous avons atteint les huitièmes de finale chez les hommes et les femmes à partir de dimanche. DraftKings continue de vivre de bons moments avec 8 matchs sur son ardoise et 10 000 $ à gagner. Ce groupe de 16 sur cette ardoise a des tonnes d’avantages et de talent, ce qui devrait permettre de bons scores de tennis et de tennis DFS. Il y a beaucoup de choix alors allons-y pour le dimanche 6 juin.

Projections de tennis expertes gratuites

DraftKings Tennis DFS Choix pour Roland-Garros | 6 juin

Paula Badosa (8 400 $)

Adversaire : Marketa Vondrousova

Cotes : -154

Le respect de Paula Badosa a été de courte durée car elle est tombée précipitamment dans la grille des prix après une victoire grave (certainement moche) contre Anna Bodgan. Des arguments pourraient être avancés selon lesquels Badosa connaît la meilleure année de tous les joueurs de la WTA sur terre battue avec une fiche de 16-2 (WL) avec un titre à Belgrade il y a à peine deux semaines. Sa forme récente est également aussi bonne que toute autre à Roland-Garros, avec un seul set perdu lors de ses 8 derniers matchs et une note de domination de 1,5 ou mieux dans toutes ces victoires sauf une.

C’est juste une erreur de prix flagrante, peu importe Marketa Vondrousovajeu d’argile décent. Si c’est basé sur sa dernière performance, alors j’aime encore plus ses chances car elle a eu du mal à toucher des gagnants.

Alexandre Zverev (10 700 $)

Adversaire : Kei Nishikori

Cotes : -714

Le joueur le plus favori et le plus cher n’est pas souvent le choix le plus difficile, mais c’est un endroit idéal pour l’Allemagne. Alexandre Zverev. Zverev continue de prouver sa valeur dans les chelems sur n’importe quelle surface, gagnant d’une manière lisse et laide en cas de besoin. Ses chiffres de carrière et son succès (70,6% W PCT) sur terre battue ne sont qu’un échec par rapport à l’élite mondiale (vous savez qui). Zverev change vraiment son style de jeu, se concentrant davantage sur l’utilisation de sa puissance et de sa mobilité sur terre battue plutôt que sur le jeu de service d’élite qu’il porte également.

En guise de cerise sur le gâteau, Zverev et Kei Nishikori se sont rencontrés 5 fois, Zverev remportant quatre des cinq et chacun des trois derniers. Nishikori se présente toujours sur terre battue quel que soit l’adversaire, mais Sascha s’est avéré supérieur trop souvent pour que nous hésitions à ce stade. Ses 80 % de probabilité de gagner selon le classement Elo ne font que consolider ce que nous savons déjà.

Autres choix de Tennis DFS : Sorona Cirstea, Federico Delbonis, Cristian Garin

