Tennis DFS Picks & Projections pour DraftKings Belgrade & Lyon 5/17 ⋆ .

C’est une nouvelle semaine qui signifie de nouveaux joueurs et de nouveaux tournois de tennis DFS. Cette semaine, nous sommes en Suisse et en France pour les hommes tandis que les femmes jouent en Italie et en Serbie. DraftKings nous a offert une ardoise très solide de 19 matchs avec toutes sortes d’options ainsi que 10 000 $ à gagner. Il y a beaucoup à faire alors passons aux gagnants (nous l’espérons) pour le lundi 17 mai.

Comme toujours, assurez-vous de consulter les projections de tennis de pointe d’Awesemo pour trouver les meilleures valeurs et les meilleurs inconvénients sur chaque site pour chaque ardoise principale.

DraftKings Tennis DFS Picks | 17 mai

Anastasia Pavlyuchenkova (11 000 dollars)

Adversaire: Lola Radivojevic

Cotes: -4000

Il est assez rare de voir un favori avec ce genre de cotes ou ce genre de prix sur n’importe quelle ardoise DFS de tennis. Il est également assez rare d’obtenir d’énormes favoris à faible propriété, mais par la disposition de cette ardoise Anastasia Pavlyuchenkova peuvent être négligés. Le vétéran obtient un match de premier tour avec un Wild Card local, âgé de 16 ans Lola Radivojevic. Ce match sera son premier match officiel au-dessus du niveau de l’ITF, nous ne pouvons donc pas savoir exactement à quoi nous attendre, mais souvent, ces enfants sont simplement dépassés. Pavluychenkova a eu une bonne 2021 jusqu’à présent en gagnant 9 et en perdant 9. Sur terre battue, elle a remporté quatre des 6 matchs avec de très belles victoires qui l’ont amenée aux Semi à Madrid.

C’est la WTA et c’est de la terre battue, donc nous ne pouvons pas savoir à quoi nous attendre, mais avec un avantage énorme en expérience et des chiffres de carrière solides, Pavluychenkova a un énorme plafond face à l’adolescent.

Cameron Norrie (8 000 $)

Adversaire: Corentin Moutet

Cotes: -118

La gamme 8k est jonchée de joueurs ayant des années de baisse mais en dessous de la Salvatore Caruso‘le sable Pablo Andujarmensonges Cameron Norrie. Norrie a connu une 2021 pétillante avec 23 victoires et 10 défaites (10-3 sur terre battue). Avant cette année, le Britannique n’avait pas beaucoup apprécié la saleté rouge avec un record de défaites en carrière, mais il a inversé la tendance en 2021 en gagnant des points beaucoup plus fréquemment lors de ses matchs de service. Au cours des deux dernières saisons, Norrie avait eu du mal à gagner des points de chaque côté du match, mais cette année, il gagne plus de points au total que jamais avec une cote de domination de 1,07.

Corentin Moutet a beaucoup plus d’expérience sur terre battue que Norrie mais n’a qu’une seule victoire de qualité à son actif jusqu’à présent en 2021. Je prendrai le joueur en meilleure forme avec un meilleur jeu global à un prix bon marché.

Autres choix de Tennis DFS: Anna Schmiedlova (regarder l’exposition), Cristian Garin, Pablo Andujar, Dominik Koepfer, Sara Sorribes Tormo

Fondus: Marin Cilic, Mario Osorio Serrano, Sebastian Korda

