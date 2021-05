Tennis DFS Picks & Projections pour DraftKings Belgrade & Lyon 5/18 ⋆ .

Hier, c’était un bon rappel que nous devons être fatigués que nos choix se retirent à l’approche du Grand Chelem et que les joueurs ne veulent pas passer du temps dans de petits tournois. Pour l’ardoise d’aujourd’hui, nous obtenons 16 matchs avec quelques reportages d’hier avec des conditions météorologiques défavorables. DraftKings a également réduit ses offres avec seulement 5 000 $ pour l’essentiel. Néanmoins, trouvons quelques gagnants pour nos alignements pour l’ardoise DFS de tennis de mardi.

DraftKings Tennis DFS Picks | 18 mai

Tommy Paul (9 700 $)

Adversaire: Jo-Wilfried Tsonga

Cotes: -288

L’Américain Tommy Paul a un match très gagnable à Lyon face à la maison Jo-Wilfried Tsonga. Paul n’est pas le joueur typique sur terrain dur que nous voyons normalement aux États-Unis avec un jeu plus axé sur l’athlétisme qui s’est bien traduit pour lui au cours de sa carrière avec un pourcentage de victoire poussant à 70%. Avec un peu plus de succès dans les comparaisons de carrière malgré un écart d’âge de 12 ans, Paul a également l’avantage dans n’importe quelle forme récente car Tsonga n’a pas remporté de match sur terre battue depuis plus de 2 ans.

Tsonga a perdu beaucoup de mobilité avec des blessures et des chirurgies au cours des dernières années, ce qui n’aidera en rien le grand homme ici contre le plus rapide Paul. Le prix est un peu élevé par rapport à ses balises normales, mais cela réduira la propriété, ce qui nous donnera un effet de levier sur le terrain avec un grand favori.

Choix de Tennis DFS:

Jannik Sinner (8 000 $) – La propriété sera faible face à Aslan Karatsev, mais il est toujours l’atout le plus éprouvé avec une tête de niveau.

Paula Badosa (10700 $) – L’Espagnole Paula Badosa a prouvé toute l’année qu’elle était une joueuse de haut niveau, notamment sur terre battue. C’est une grosse étiquette mais elle en vaut la peine.

Arthur Rinderknech (7 300 $) – Il est rare de voir les meilleures cotes de balayage sur l’ardoise aussi loin dans les prix, mais c’est ce que nous avons ici qui fait instantanément Arthur Rinderknech un jeu populaire qui signifie que nous devons être conscients de nos expositions.

Serena Williams (9500 $) – N’importe quand Serena Williams n’est pas hautement détenue, elle est sans doute un jeu incontournable. La plus grande joueuse de tous les temps pour mon argent a toujours toutes les compétences pour gagner contre n’importe qui n’importe où.

Fondus: Marin Cilic, Fabio Fognini

