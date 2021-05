Tennis DFS Picks & Projections pour DraftKings et FanDuel 5/11 ⋆ .

Curieusement, de nombreux matchs se sont déroulés comme prévu lundi alors que les joueurs semblent perfectionner leur jeu sur la terre rouge avec quelques tournois et matchs à notre actif. Espérons que la liste de mardi soit tout aussi gentille avec la communauté DFS de tennis que nous avons 18 matchs à choisir à la fois de l’ATP et de la WTA. DraftKings et FanDuel nous ont offert de beaux tournois à jouer, alors trouvons quelques gagnants pour nos alignements du mardi 11 mai.

Comme toujours, assurez-vous de consulter les projections de tennis de pointe d’Awesemo pour trouver les meilleures valeurs et les meilleurs inconvénients sur chaque site pour chaque ardoise principale.

Obtenez les outils et les données pour écraser vos concours DFS. Tous les sports inclus!

DraftKings & FanDuel Tennis DFS Picks | 11 mai

Lorenzo Musetti (9100 $ / 21 $)

Adversaire: Reilly Opelka

Cotes: -286 (58% de probabilité de victoire par évaluation Elo)

J’adore ce jeu pour de nombreuses raisons, mais principalement parce que chaque fois que vous avez un gros serveur sur une ardoise, cela supprime immédiatement la propriété de son adversaire. Lorenzo Musetti fait partie de la 2ème vague de très bons joueurs, notamment sur terre battue, à travers l’ATP. L’Italien de 19 ans nous a donné un excellent échantillon de ses compétences lors du premier tour d’envoi de Hubert Hurkacz facilement avant sa retraite. Même à son âge très mûr, le jeune a remporté 9 de ses 15 matchs sur terre battue dans des épreuves ATP tandis que son adversaire Reilly Opelka n’a que trois victoires en carrière avec 11 défaites sur la terre rouge.

Avec une victoire au premier tour, le public peut avoir une certaine confiance en l’Américain mais Richard Gasquet ne tient pas une bougie au mouvement et au jeu de Musetti sur cette surface. Dans un match où il aura de nombreuses occasions de casser et de tenir le service, il est un excellent jeu dans tous les formats pour le tennis DFS sur les deux sites.

Tamara Zidansek (8 000 USD / 17 USD)

Adversaire: Bernarda Pera

Cotes: -141 (54% de probabilité de victoire par évaluation Elo)

Un peu similaire à notre choix ci-dessus, il s’agit d’un match stylistique qui sert Tamara Zidansek bien. La Slovène joue un jeu beaucoup plus adapté à l’argile avec mobilité et tir par rapport au jeu de puissance de son adversaire. Bernarda Pera. En plus d’un jeu qui joue mieux à la surface, elle a également connu plus de succès pour sa carrière et, l’année dernière, sur la terre rouge. Tout cela se confirme assez clairement lorsque nous examinons les statistiques, car Zidansek ne tient pas bien son service à seulement 60% (Pera 66%). Heureusement, les jeux de service sont neutralisés par l’argile qui joue entre ses mains avec un avantage sur tous les pourcentages de retour avec une cote de domination de 1,06 contre 1,04 pour Pera.

Son prix sur les deux sites est tout simplement trop bas par rapport aux chances et aux avantages qu’elle comporte. Si je devais construire maintenant, elle serait certainement ma meilleure joueuse.

Fondu: Lorenzo Sonego, Garbine Muguruza, Angelique Kerber

Vous recherchez plus de contenu de sélection de Tennis DFS? Nous avons beaucoup d’articles, de données et plus encore sur la page d’accueil d’Awesemo Tennis DFS.

Suivez-nous sur tous nos canaux sociaux! Découvrez notre Twitter, Facebook, Instagram et Youtube pour plus de contenu Awesemo.