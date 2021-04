Tennis DFS Picks & Projections pour les alignements de DraftKings le lundi 26/04 ⋆ .

L’ardoise de tennis DFS de cette semaine nous emmène en Allemagne et au Portugal pour quelque 250 tournois de niveau sur l’ATP Tour. Les tournois étant plus petits dans les cagnottes et les points de classement, le niveau global du joueur sera certainement en baisse, mais cela permet également des matchs plus serrés. DraftKings n’a heureusement sacrifié aucune cagnotte pour l’ardoise de lundi avec 10 000 $ encore à gagner. Cela devrait être une semaine très intéressante, alors entrons dans les choix pour nos alignements pour le 26 avril.

DraftKings Tennis DFS Picks | 26 avril

Jaume Munar (8900 dollars)

Adversaire: Jeremy Chardy

Cotes: -213

La semaine dernière Jaume Munar a obtenu un nul terrible à Barcelone, mais après s’être qualifié ici au Portugal, il a eu un match beaucoup plus amical. Jeremy Chardy est toujours un joueur de tennis très utile (record de 14-9 WL cette année), mais a beaucoup misé sur son comportement plutôt que sur ses compétences avec une cote de domination de seulement 0,92. Cette incapacité à contrôler les matchs et à se faire souvent battre devrait conduire à de nombreuses opportunités de points de rupture pour le jeune Espagnol qui les convertit à 30%.

Selon les classements Elo, ces deux-là sont presque morts même sur terre battue, mais je prendrai les jeunes jambes de Munar sur sa surface très préférée. À 8900 $, et le joueur le plus projeté sur l’ardoise, il est bien évalué pour tous les formats DFS de tennis avec un gros avantage.

Alexei Popyrin (8600 dollars)

Adversaire: John Millman

Cotes: -167

Ce match a quelques récits intéressants que nous pouvons parcourir avec les données sur le terrain. Ce sera la quatrième fois que ces compatriotes australiens rencontrent John Millman dominant la série avec des victoires dans les trois matches. Cela semble un peu intimidant pour les favorisés Alexei Popyrin mais le joueur de 21 ans connaît la meilleure année de sa jeune carrière avec son premier titre ATP à Singapour tout en allant 13-6 avec des records de victoires sur toutes les surfaces jouées jusqu’à présent. Comme nous pouvons en juger par les cotes fixées, Millman a vraiment eu du mal en 2021 avec seulement quatre victoires en 13 matchs avec une cote de domination de seulement 0,92 (exploite vraiment la chance de Chardy).

Les carrières de ces deux joueurs vont dans des directions opposées, Popyrin ressemblant beaucoup à un joueur de T-50 et Millman moins. Tant que le jeune Australien surmontera tout blocage mental qu’il pourrait avoir contre son compatriote, je m’attends à rouler ici.

Autres: Alejandro Davidovich Fokina, Kevin Anderson, Nuna Borges

