Tennis | Jeux Olympiques : des joueurs de tennis explosent sous une chaleur extrême : “Si je meurs, vous serez responsable”

Mis à jour le 28/07/2021 – 09:06

L’Ariake Tennis Park est une fournaise pour les joueurs de tennis à Tokyo. Dès le premier jour, ils ont élevé la voix pour se plaindre des conditions de chaleur extrême dans lesquelles ils jouent, mais ce mercredi les plaintes se sont multipliées. Juste le jour où Paula Badosa a quitté la voie 4 en fauteuil roulant à cause d’un coup de chaleur. L’Espagnole a dû abandonner après le premier set car elle ne pouvait plus tenir. Les plus critiques de l’organisation ont été Daniil Medvedev et Diego Schwartzman Dans une journée infernale où la température est de 31 degrés et 65% d’humidité mais la sensation thermique en plein soleil est proche de 40.

Au cours de la ronde de 16 match contre Fognini, il y avait un moment en eIl a déclaré que l’arbitre de chaise, Carlos Ramos, lui avait demandé s’il pouvait continuer à jouer.“Je peux finir le jeu, mais je peux mourir”Medvedev a répondu. « Si je meurs, tu en seras responsable », lui dit-il.

Cela ressemblait à ‘The Walking Dead’ Diego Schwartzman

L’Argentin aussi Diego Schwartzman a été indigné par les conditions dans lequel ils doivent jouer dans ces Jeux olympiques. “C’est fou qu’ils nous envoient jouer à 12h dans plus de 40 degrés de chaleur. J’ai très chaud, car dans le troisième set j’ai eu beaucoup de chances de gagner. Pour trois personnes qui sont sous un climatiseur de décider qu’on doit jouer comme ça, c’est de la folie. Ils sont assis dans les fauteuils et puis ils viennent quand les jeux sont finis avec des lunettes de soleil. C’était un match pour voir qui a tenu le plus longtemps et il a pris l’avantage avec ses services. Cela ressemblait à “The Walking Dead”, a déclaré Schwartzman assez graphiquement devant les caméras de TYC Sports Argentina pendant qu’ils l’interviewaient dans la zone mixte des installations.

Parce que de nombreux joueurs se sentent comme des zombies à cause de la chaleur Pablo CarréoAprès avoir battu l’Allemand Dominik Koepfer en deux sets, il a reconnu que jouer comme ça est très difficile. “Je suis une épave et il m’est même difficile de penser”, a-t-il déclaré.

Non seulement les joueurs de tennis souffrent de ce genre de sauna, mais la presse n’est pas épargnée. Un journaliste a également dû laisser une trace sur une civière à cause de la chaleur.

La Fédération Internationale de Tennis applique la politique de chaleur extrême qui est déjà utilisé dans deux « Grand Chelem » comme l’Open d’Australie et l’Open des États-Unis. Cela signifie que les joueurs de tennis ont une pause de 10 minutes entre les deuxième et troisième sets.