Tennis | Jeux Olympiques : Garbie Muguruza et Carla Surez dépassent Mertens et Van Uytvanck et sont déjà en huitièmes

Mis à jour 24/07/2021 – 11:09

Garbie Muguruza et Carla Surez Ils ont débuté avec la victoire ce samedi dans la modalité de double après s’être débarrassés des Belges Elise Mertens et Alison Van Uytvanck par 6-3 et 7-6 (4).

Le couple espagnol, avec une double présence parmi les huit meilleurs deux du circuit WTA en 2014 et 2015, en plus de réunir trois titres WTA (Birmingham, Tokyo et Stanford), j’ai laissé de très bons sentiments. Ils ne s’étaient plus rencontrés au milieu du court depuis le ” play-off ” de la Federacin Cup en avril 2019, précisément contre la Belgique. Ses victimes à cette occasion étaient Bonaventure et Flipkens.

Ils attendent en huitièmes les vainqueurs du duel entre les Aoyama et Shibahara locaux et les Suisses Bencic et Golubic.

Garbie et Carla feront leurs débuts demain dans la compétition individuelle contre Veronika Kudermetova et Ons Jabeur, respectivement. Il faut se rappeler que les deux raquettes nationales ont atteint les quarts de finale à Ro 2016, cédant aux Russes Vesnina et Makarova.