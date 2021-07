Tennis | Jeux Olympiques : la finale du double croate se termine par l’or pour Pavic et Mektic

Mise à jour 30/07/2021 – 13:49

Le tournoi olympique de tennis connaît déjà la première médaille d’or. Ils sont Nikola Mektic et Mate Pavic, qui ont battu leurs compatriotes ce vendredi Ivan Dodig et Marin Cilic par 6-4, 3-6 et 10-6 dans le super « tie-break ».

Le meilleur couple du circuit, champion cette année de huit titres, dont Wimbledon, a souffert face aux vétérans Dodig et Cilic, qui se sont rencontrés au milieu de la piste en profitant de l’occasion des Jeux.

La Croatie, qui a ajouté trois médailles dans des épreuves olympiques depuis le retour du sport de la raquette à l’épreuve en Sel’88, a accroché deux du pull, une historique d’or et une d’argent. Avant ils n’avaient atteint que la troisième place du classement : Goran Ivanisevic, à Barcelone 1992, en simple et en double avec Goran Pripic ; et Mario Ancic et Ivan Ljubicic, à Athènes en 2004. “C’est un grand jour pour notre pays”, ont commenté les lauréats en conclusion.

La Nouvelle-Zélande sur la carte

De leur côté, les Néo-Zélandais Marcus Daniell et Michael Venus, entrés en jeu à la dernière minute en raison du positif de Jean-Julien Rojer au coronavirus, ont accroché le bronze après avoir battu Austin Krajicek dans le match pour les troisième et quatrième places et Tennys Sandgren par 7-6 (3) et 6-2

Daniell et Venus ont dépoussiéré les livres d’histoire de la Nouvelle-Zélande. Et est-ce que pour trouver la dernière médaille olympique il fallait remonter à Tony Wilding, aux Jeux de Stockholm, en 1912. C’était aussi le bronze.