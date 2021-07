Tennis | Jeux Olympiques : l’Espagne à court de double : Carreo-Davidovich et Andjar-Carballs, éliminés

Mis à jour 25/07/2021 – 12:37

Le tennis masculin espagnol a perdu ses deux partenaires aujourd’hui dans le tableau du double. Pablo Carreo et Alejandro Davidovitch étaient en proie à une meilleure action, comme celle formée par Robert Farah et Juan Sebastin Cabal.

Les Colombiens, champions de Wimbledon et de l’US Open en 2019 et troisièmes favoris du concours, ont battu Carreo et Davidovich par 6-2 et 6-4.

Les Asturiens et Malaga sont toujours en vie dans la compétition individuelle où ils chercheront le huitième demain contre John Millman et Marin Cilic, respectivement.

Pour sa part, Pablo Andjar et Roberto Carballs, éliminés hier en simple, ont également cédé ce dimanche en double après un match à égalité contre Lorenzo Sonego et Lorenzo Musetti. Les Italiens ont remporté la victoire avec un score de 7-5 et 6-4.