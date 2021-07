Tennis | Jeux Olympiques : l’ITF recule devant les plaintes : les matchs débuteront à 15h00 « dans l’intérêt de la santé des joueurs »

Les joueurs l’avaient déjà demandé il y a quelques jours, mais ce mercredi ils ont encore élevé la voix. Jouer à partir de 11h00 dans le tournoi olympique est un risque pour la santé, comme cela a été démontré aujourd’hui lorsqu’un Paula Badosa lui a donné un coup de chaleur dans le premier set. Elle a été le cas le plus clair, mais tous les joueurs qui ont concouru le matin ont quitté la piste en se plaignant de la même: avec une température aussi élevée et le degré d’humidité élevé, il n’est pas possible de jouer.

Il semble que les plaintes ont finalement pris effet, et à partir de demain les journées commenceront à 15h00 (8h00 en Espagne) pour préserver la santé des joueurs, a annoncé la Fédération internationale de tennis (ITF) dans un communiqué.

“Dans l’intérêt de la santé et du bien-être des joueurs, Et après de nombreuses consultations, l’ITF a annoncé un changement d’horaire en raison de l’augmentation de la chaleur et de l’humidité à Tokyo. Les matchs du tournoi olympique débuteront à 15h00 à partir du jeudi 29 juillet”, précise le communiqué.

La décision a été prise en accord avec le CIO, le comité d’organisation et les opérateurs olympiques, ainsi qu’avec des joueurs, des arbitres et des experts médicaux, précise l’ITF.

Plaintes des joueurs

Parmi les plaintes des joueurs, les plus explicites étaient Medvedev et Schwartzman. Le Russe, qui a dû être soigné, a répondu à l’arbitre de chaise : “Je peux finir le jeu, mais je peux mourir. Si je meurs, tu en seras responsable.”

L’Argentin, de son côté, ne s’est pas mordu la langue non plus : “Je ne sais pas combien de degrés cela fera, mais le sentiment est de 40. C’est fou qu’ils nous envoient jouer à 12h dans plus de 40 degrés de chaleur. Pour trois personnes climatisées, décider que nous devons jouer comme ça est insensé. Ils sont assis dans les fauteuils puis ils viennent quand les jeux sont finis avec des lunettes de soleil. C’était un match pour voir qui a tenu le plus longtemps et il a pris l’avantage avec ses services. Cela ressemblait à ‘The Walking Dead’, Il a dit.

“Il n’est pas nécessaire de jouer avec 37 degrés”, a-t-il déclaré. Garbie muguruza interrogé sur la chaleur et les heures.

Ce tournoi de 10h00 à 16h00 en est un et à partir de ce moment-là c’est un tournoi complètement différent Anabel Medina, capitaine de l’équipe espagnole de tennis féminin

“Je ne veux pas imaginer ce que ça doit être de jouer à trois heures de l’après-midi”, a-t-il commenté. Alexandre Davidovitch, après être tombé face à Djokovic au deuxième tour. “Avec nous, il y avait de l’ombre mais c’était une humidité incroyable et lors du troisième match nous étions déjà trempés et cela influence notre jeu, mais au final nous y sommes habitués”, a-t-il déclaré.

“C’est une installation avec des lumières comme un terrain de football sur chaque court de tennis. Ce tournoi de 10h à 16h en est un et à partir de ce moment-là c’est un tournoi complètement différent” a expliqué Anabel Medina car comme il se lève si tôt, les heures les plus chaudes sont précisément 11 heures du matin, alors que la journée commençait à peine. A partir de 16 heures, les températures baissent et il y a généralement un peu plus d’air.