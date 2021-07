Tennis | Jeux Olympiques : Novak Djokovic : “La pression est un privilège”

L’une des grandes histoires de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 C’est le Novak Djokovic. Le numéro 1 mondial du tennis, vainqueur de Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon en 2021, recherchez du jamais vu sur le circuit masculin : le « Chelem d’or“, composé du big 4 et de l’or olympique. C’est pourquoi il est en Tokyo et pour cette raison, c’est l’un des noms à la mode.

Dans une déclaration recueillie par ., Novak Djokovic rejoint l’un des sujets qui ont ouvert le plus de débats au Jeux olympiques, pression. “C’est un privilège”, dit-il. Nolé. Une déclaration à l’opposé de celle que d’autres stars du rendez-vous en terres japonaises, comme Simone Biles ou Naomi Osaka, ai fait.

Le cas de la gymnaste et candidate maximale à la reine des Jeux olympiques est le meilleur exemple, eh bien Biles Elle a fini par abandonner les épreuves de gymnastique à cause de ses problèmes de santé mentale, qui pourraient être liés à la pression sur ses épaules. “Nous devons nous concentrer sur notre esprit et non sur ce que les gens veulent que nous fassions”, a déclaré l’Américain.

Djokovic célèbre contre Struff.

Djokovic apporte d’autres lectures différentes, et rapporte tout à la gestion des attentes. “Sans pression, il n’y aurait pas de sport professionnel. Si vous voulez être le meilleur dans votre sport, vous devez apprendre à gérer la pression. Et comment gérer ces moments sur le court, mais aussi en dehors”, explique le Serbe. .

Insensible au bruit à Tokyo

Djokovic atteint le Jeux olympiques dans le but de faire correspondre les Chelem d’or de Steffi Graff de 1988, et c’est un thème qui génère des fleuves d’encre partout dans le monde. “Je ne peux pas dire que je ne le vois ni ne l’entends. Il est là, bien sûr. Mais j’ai développé un moyen de ne pas être distrait. J’ai appris à être capable de me tenir debout sur le court et de jouer mon meilleur tennis”, a-t-il déclaré. dit. Djokovic.

As, Djokovic C’est avant une semaine que peut l’élever. Battez-vous pour des médailles en simple et en double mixte, et avec une victoire, vous serez peut-être encore plus proche de l’Olympe du sport. Le résultat est difficile à prévoir, mais on peut affirmer que Nolé Soyez prêt et excité pour cela.