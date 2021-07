Tennis | Jeux Olympiques : Osaka dit adieu aux Jeux qu’elle a allumés

Mis à jour le 27/07/2021 – 06:59

Tous les espoirs sur lesquels j’avais misé Japon sur Naomi Osaka ils ont disparu en une heure et huit minutes, c’est-à-dire le temps pendant lequel la Japonaise a perdu son match sur le court central de Ariaké. C’était leurs jeux. Elle était chez elle, elle avait été chargée d’allumer le chaudron, et elle est arrivée avec une énergie renouvelée après une étape plus que compliquée de sa vie. Mais tout cela a peut-être joué contre lui. Au troisième tour et avant Vondrousova, numéro 42 mondial, a quitté la compétition olympique.

Et c’est qu’au milieu du typhon Nepartak, la de Ossaka il a rencontré une tornade de l’autre côté du filet. La joueuse de tennis tchèque a commencé par retirer presque la joueuse locale du terrain jusqu’à ce qu’elle l’emporte par un clair 6-1, 6-4.

Sur la base des coups gagnants et des abandons, Osaka ne pouvait pas faire grand-chose pour ramener le jeu au joueur de tennis tchèque tandis que les habitants regardaient la situation avec étonnement. L’athlète à qui l’on avait mis le plus d’illusions, celle qui semblait avoir une compétition marquée en rouge qui pouvait marquer un avant et un après dans son retour au plus haut niveau, a disparu.

Quand Osaka a voulu se rendre compte que le match était sérieux et que le score était ajusté au jeu de chacun, le premier set était déjà tombé pour la partie tchèque. J’ai essayé de réagir, mais il n’y avait pas de temps. Voudrosova n’a pas baissé le niveau, elle a lancé ses jambes pour frapper chaque balle quand sa rivale a essayé de la déplacer et elle a su clore le match.

Avec la réunion mourante, Osaka a essayé de sauver les meubles en récupérant le gars et en sauvant une botte de match contre, mais avec la seconde, il n’a plus pu. Voudrosova n’était pas disposée à détruire tout son travail et savait comment clore un match qui s’est terminé de la manière qui reflétait le mieux ce qui s’était passé à Tokyo. Avec une erreur d’une Osaka qui a brûlé trop vite des Jeux qu’elle a elle-même allumés. Quatre jours après avoir épaté le monde lors de la cérémonie d’ouverture, il a montré sa pire version. Adieu une opportunité en or et des larmes pour un pays qui rêvait de sa reine.