Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo fait office de leader de l’Armada et passe la première projection de Tokyo

Pablo Carréo a fait ses débuts ce samedi aux Jeux Olympiques avec une victoire contre Tennys Sandgren par 7-5 et 6-2.

L’Espagnol, qui a eu 30 ans le 12 juillet, continue sur sa bonne forme, pas en vain il y a à peine six jours, il a remporté le titre le plus important de sa carrière sur terre lors de l’Open 500 de Hambourg.

Carreo, numéro 11 au classement ATP, est l’un des deux Espagnols à avoir réussi la sélection initiale du tirage individuel masculin. L’autre a été Alejandro Davidovich. Le malagueo, qui a également fait ses débuts dans une épreuve olympique, a bien rendu compte de Pedro Sousa par 6-3 et 6-2. Maintenant je vais les voir avec John Millman et son plus gros problème est que plus tard il aura huitièmes hypothétiques avec Novak Djokovic.

Pablo Andjar et Roberto Carballs ont fait leurs adieux à Ugo Humbert (7-6 et 6-1) et Nikoloz Basilashviili (6-3 et 6-2), respectivement.