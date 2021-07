Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo : “Je n’ai jamais eu ce sentiment et c’est indescriptible”

Mise à jour 31/07/2021 – 12:30

“Je suis plus heureux que lorsque je gagne un tournoi. J’ai gagné les tournois Davis, ATP mais remporte une médaille olympique… Je n’ai jamais eu ce sentiment et c’est indescriptible. J’ai ressenti le soutien de toute l’Espagne, j’ai reçu un million de messages d’encouragement hier après la défaite”, a avoué Pablo Carreo après avoir remporté le bronze olympique contre Novak Djokovic, le numéro 1 mondial.

L’Asturien avait priorisé la préparation olympique pendant des mois car pour lui c’était un rêve de monter sur le podium. “J’étais fou de jouer à certains jeux. Quand j’ai su que ça n’allait pas se faire l’année dernière, je suis tombé un peu par terre mais Je suis arrivé à ces Jeux dans un très bon moment physique et mental et je l’ai montré. Ici, vous devez être à cent pour cent chaque jour. Une médaille de bronze est un rêve devenu réalité “, a-t-il déclaré en souriant aux médias lors de la conférence de presse.

La route vers ce rêve n’a pas été facile soit à cause des rivaux – il a battu le n°2 Medvedev en quart de finale – soit à cause des conditions de température et d’humidité à Ariake Tennis Park. Mais le plus difficile a été de se remettre de la défaite d’hier contre Khachanov et cela l’a privé de la lutte pour l’or. Quand il a découvert que son rival pour le bronze allait être Djokovic, le monde est tombé sur lui. “Après avoir perdu votre corps, vous vous sentez mal, vous ressentez un déclin mental. Cette semaine a été très dure et quand je vois que Djokovic va être mon rival, tout s’est effondré. Mais aujourd’hui j’ai dormi comme jamais auparavant, j’ai récupéré comme non J’avais récupéré tout au long de la semaine et je suis parti en sachant que toute l’Espagne était avec moi et que je n’allais pas arrêter d’y croire et d’essayer jusqu’au dernier point”, a-t-il expliqué.

J’ai dormi 9 heures et demie d’affilée. “En perdant, toute la fatigue de plusieurs semaines m’est venue, la pression de représenter votre pays à certains Jeux et de voir que vous jouez contre Djokovic comme si vous vous détendiez parce que vous savez que c’est difficile”, a-t-il avoué. Et cette relaxation était la clé pour bien dormir, récupérer mieux que jamais et affronter le duel l’esprit clair et le corps préparé.

“C’était un match très important pour moi. Après la victoire contre Medvedev, il semblait que la médaille approchait et avec Khachanov qu’il s’éloignait. J’ai réussi à récupérer physiquement et mentalement et ce n’était pas facile contre Djokovic. C’est une joie immense, quelque chose que je n’ai jamais ressenti auparavant, “ J’ai insisté.

Avant de disputer la lutte pour le bronze, Carreo a assisté à la finale des stands au cours de laquelle Ftima Glvez et Alberto Fernndez ont remporté l’or. “Je pense que c’était bien pour moi d’affronter le match avec un enthousiasme énorme, puis je suis allé sur le terrain pour gagner et je l’ai fait. »

Dès la fin du match, Carreo s’est jeté au sol. Ne le croyez pas. “Beaucoup de choses me sont venues à l’esprit. Je n’arrivais pas à y croire. Quand je suis arrivé sur le banc et que je me suis vu seul sur la piste, j’ai pensé à tant de personnes qui m’ont soutenu et à tant de sacrifices.. . J’allais monter sur le podium, quelque chose dont j’avais rêvé tant de fois et qui s’est réalisé. Vous vous souvenez de la famille et des personnes qui se sacrifient », a-t-il reconnu.

Enfin, concernant le spectacle de Djokovic avec les raquettes – il en a jeté une dans le troisième amphithéâtre et en a fracassé une autre contre le filet -, a-t-il réfléchi. “Lorsqu’il a jeté un carton au troisième amphithéâtre, il semble que pour l’arbitre cela n’ait pas suffi à lui donner un avertissement. Parfois les règles sont difficiles à suivre quand on est devant le numéro 1 mondial.”