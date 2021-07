Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo : “Je peux me battre tranquillement pour le bronze, j’ai déjà gagné le numéro 2”

Mis à jour le 30/07/2021 – 10:51

Pablo Carreo a regretté d’avoir raté une belle occasion contre Khachanov d’obtenir une médaille olympique, mais ce samedi il en aura une autre pour le bronze. Son rival sera le vainqueur du Djokovic-Zverev. L’Asturien n’a peur d’aucun de ses éventuels rivaux.

“Ni Djokovic ni Zverev ne seront faciles, mais si nous sommes ici, c’est pour quelque chose. Hier, j’ai également remporté un match contre le numéro 2 mondial (Medvedev), donc je peux me battre pour ce bronze sereinement. Jouer contre celui qui joue va être un match très difficile, dans lequel je devrai donner ma meilleure version, j’espère pouvoir gagner et repartir d’ici avec un très bon goût dans la bouche », a déclaré l’Espagnol lorsqu’il s’est adressé à la presse après le match.

Il y a encore une chance de gagner une médaille et je ne peux pas la manquer Pablo Carreo, numéro 11 de l’ATP

Carreo manquait de l’étincelle qu’il avait contre Medvedev. “Peut-être que je sais que je ne me sentais pas comme hier, mais Khachanov a joué un très bon match. C’était plus son crédit que le mien. Il a très bien servi, il m’a beaucoup pressé et je Je n’ai pas eu autant de succès que j’en avais besoin. Malgré tout, j’ai eu des occasions dans le deuxième set de prendre de l’avance avec le « break », mais il ne voulait pas passer. C’est dommage car c’était une très bonne opportunité d’être en finale. Maintenant, nous devons penser au prochain match, qui est demain, qui est encore une opportunité de gagner une médaille et je ne peux pas la rater”, a déclaré l’Espagnol.

La défaite d’aujourd’hui ne peut pas me coûter la défaite de demain Pablo Carreo, numéro 11 de l’ATP

Le format des Jeux est différent de celui des tournois de tennis habituels, dans lesquels lorsqu’un joueur perd, il est directement éliminé puisqu’il n’y a pas de médailles. “Habituellement, lorsque nous perdons, nous montons dans l’avion et allons au tournoi suivant et nous avons plus de temps pour récupérer mais aux Jeux, nous devons essayer de récupérer le plus tôt possible mentalement et physiquement car au final la défaite d’aujourd’hui ne pouvait pas me coûter la défaite de demain”, explique-t-il.

Le rendez-vous pour le bronze sera ce samedi à l’Ariake Tennis Park. L’heure n’est pas encore connue.