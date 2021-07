Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo : “Maintenant, je dois l’achever avec une place en finale”

Sur l’interminable passerelle qu’est la zone mixte de l’Ariake Tennis Park, dans lequel il ne manque que le tapis rouge pour le faire ressembler au prélude d’un de ces festivals de cinéma, Pablo Carreo attire toute l’attention. De basse-cour en basse-cour il raconte ce qui a été “l’une des plus belles victoires de ma carrière. Medvedev est un joueur de haut niveau qui met une très grande intensité dans les matchs, mais j’ai très bien joué, ratant très peu, soustrayant bien, attaquant quand il en avait l’occasion et ça lui faisait évidemment très mal.”

Carreo a eu du mal au début du deuxième set., quand il a perdu 10 points d’affilée pour passer de 1-0 à 1-3. “Au début du deuxième set, il a un peu augmenté. J’avais dominé le premier set, mais au début, il a insisté parce qu’il savait qu’il devait le faire parce que s’il n’allait pas perdre et cela m’a coûté un peu. Puis il m’a retrouvé, il a fait du bon boulot. Je joue pour contrer le break et on a atteint le tie-break et, au final, je l’ai pris.”

La victoire contre le Russe fait déjà partie des trois moments les plus importants de la carrière de l’Asturien, mais maintenant il a le désir “de devenir le meilleur parce que cela signifie que je suis en finale. Je suis venu chercher une médaille. Il nous reste quatre et il n’y a que trois médailles, donc j’ai besoin un pas de plus. Vous n’avez pas besoin de vous détendre et de continuer avec la même intensité. “

Loué

A l’éloge de Medvedev qui a dit qu’il ne comprenait pas comment Carreo Il n’a pas joué à ce niveau plus souvent, l’Espagnol, avec un sourire, un “J’aimerais pouvoir le faire. Nous travaillons pour cela tous les jours. Pour essayer d’atteindre ce niveau. Aujourd’hui s’est très bien passé et c’était un assez tournoi important pour ça, ça pourrait bien se passer. C’est pourquoi je veux continuer, car après ce match je veux le finir par une finale. “