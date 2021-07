Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo – Novak Djokovic : programme et où regarder à la télévision et en ligne le match pour la médaille de bronze en tennis aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

in

Mise à jour 30/07/2021 – 21:10

Pablo Carréo Oui Novak Djokovic Ils s’affronteront dans le match pour décider de la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. En demi-finale, l’Espagnole a perdu contre Karen Khachanov tandis que le Serbe, tête de série et grand favori du tournoi, a été surpris par Alexander Zverev.

Djokovic, qui était déjà une médaille de bronze en Pékin 2008, perdez ainsi la possibilité d’obtenir cette année le ‘Chelem d’or‘, les quatre tournois du Grand Chelem et l’or olympique – seule Steffi l’a atteint Graf tout au long de l’histoire du tennis. A Tokyo, il avait dépassé Dellien, Struff, Davidovitch et Nishikori, avant de tomber face à Zverev 1-6, 6-4, 6-1. Avant les Jeux, il avait remporté, entre autres nominations, le Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon.

Pablo Carréo arrive à Tokyo dans une bonne saison qui vaut la peine d’occuper actuellement le position 12 de l’ATP et ajouté deux titres : Marbella Oui Hambourg, leur dernier rendez-vous avant les JO. Dans le tournoi olympique, il a dépassé Sandgren, Cilic, Koepfer et Medvedev, avant de céder à Khachanov 6-3 et 6-3.

Pablo Carréo et Novak Djokovic ils se sont affronté cinq fois, avec quatre victoires pour le Serbe, le dernier à Roland Garros 2020, par 4-6, 6-2, 6-3 et 6-4. Le triomphe du joueur de tennis asturien a eu lieu à l’US Open 2019, lors du match controversé au cours duquel le Serbe a été disqualifié pour avoir frappé par inadvertance un juge de ligne avec un ballon.

Heure et chaînes pour regarder Pablo Carreo – Novak Djokovic à la télévision et en ligne, pour le bronze au tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le match entre Pablo Carréo Oui Novak Djokovic pour la médaille de bronze en tennis masculin de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le samedi 31 juillet à 8.00, heure péninsulaire espagnole (15h00 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

