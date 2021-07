Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo porte le numéro un pour accrocher le bronze face à Djokovic

Mis à jour le 31/07/2021 – 10:57

Le tennis espagnol, qui a assisté aux Jeux Olympiques de Tokyo sans Rafael Nadal, sa référence, termine sa prestation avec le brillant bronze de Pablo Carréo après avoir battu ce samedi Novak Djokovic par 6-4, 6-7 (6) et 6-3. Il a clôturé la victoire à la sixième occasion avec un droit au filet de Djokovic.

La vie de Pablo # ESP @ pablocarreno91 bouleverse le n°1 mondial Novak Djokovic 6-4 6-7 (6) 6-3 pour remporter la médaille de bronze du simple messieurs # Tokyo2020 ! #Tennis | #Olympiquepic.twitter.com/00yTILQhg2 ? ITF (@ITFTennis) 31 juillet 2021

C’est la treizième médaille de l’Armada dans une épreuve olympique et la quatrième dans la modalité individuelle hommes après l’or de Nadal à Pékin 2008 et l’argent de Jordi Arrese dans Barcelone’92 Oui Sergi Bruguera, à Atlanta’96. Bruguera a vu de près l’exploit de Pablo en tant qu’entraîneur national. L’Espagne n’a échoué au tableau des médailles à Londres 2012 que depuis que le sport de la raquette est revenu aux Jeux en Sel’88.

Carreo a continué sa bonne condition physique pour décrocher son sixième titre professionnel à Hambourg, juste avant de se rendre dans la capitale japonaise. A marqué neuf des 10 derniers matchs en sa faveur.

Sa médaille a un double mérite car il laisse d’ailleurs les deux meilleurs joueurs de la planète selon le classement ATP. Rappelons qu’en quarts Daniil Medvedev, deuxième, et aujourd’hui Djokovic, premier.

‘Nole’ est allé à Tokyo pour l’or et non pour le bronze et c’était perceptible dès le début du match. Il a gaspillé les trois premiers ballons de break et son rival, qui avait une chance, en a profité lors du cinquième jeu du premier set.

Le numéro un devait passer en remorque devant une Carreo qu’il trouvait toujours inconfortable. Lors du dernier US Open, l’Espagnol lui a tellement mis la pression que le génie de Belgrade a accidentellement lancé une balle à un arbitre de chaise. Il a été disqualifié.

Dans le dernier précédent entre les deux, en quarts de finale de Roland-Garros 2020, l’élève de Samuel Lpez a volé le premier set au Serbe. C’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui.

Carreo avait deux options pour fermer le set au reste, mais il a finalement servi. Le champion des 20 majors, sorti pour jouer avec une casquette au soleil, l’a enlevée lors du premier match de la suite pour l’enfiler tout de suite après.

La question est de savoir si Djokovic est épuisé pourquoi il a rejoint le mixte avec sa compatriote Nina Stojanovic. Cela l’a obligé à doubler les matchs ces quatre derniers jours. En fait, attend maintenant la finale de consolation contre les Australiens John Peers et Ashleigh Barty.

Les deux protagonistes ont conservé leur service sans laisser le choix à l’adversaire. Le jeu s’est déroulé sous un soleil et une ombre inconfortables. Pablo a soulevé un 0-30 alors qu’il a servi à égaler cinq matchs. Le dénouement est allé à la mort subite. Carreo est revenu de 4-1 et a eu une balle de bronze avec 6-5. Puis est venu un point de service serbe, qui a été suivi d’un tir gagnant et d’un coup droit manqué par l’Espagnol.

L’excitation s’est propagée à la manche de bris d’égalité. Ils étaient tous les deux à cran. Djokovic a lancé la raquette dans les tribunes après avoir perdu un très long point lors du match d’ouverture. Avec du public ça aurait pu lui coûter la disqualification. Ce devait être son frère Marko qui est venu rapidement la chercher.

La paroisse de Samuel Lpez. à la prestigieuse Académie Equelite où Carlos Alcaraz est poli, j’ai été lancé. Il s’agissait des trois premiers tours contre un adversaire qui était sur la toile. Nole a été réprimandé pour abus de racket. Le deuxième « avertissement » pourrait entraîner la perte d’un point. C’est ce que Paul a demandé à la fois à l’arbitre et à son banc. Le juge s’est défendu en disant qu’il n’avait pas prévenu Djokovic lorsqu’il avait jeté son arme dans les gradins. Carreo a gardé le break jusqu’à la fin. Le bronze a le goût de l’or.