Tennis | Jeux Olympiques : Pablo Carreo : “Rafa n’est pas là, mais il y a une équipe et des options de médailles”

Mis à jour le 23/07/2021 – 11:57

Le joueur de tennis espagnol Pablo Carreo, qui affronte ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo 2020, a reconnu que l’absence de Rafa Nadal est une difficulté car avec lui “il y a toujours des options de médailles”, mais a affirmé que l’Espagne a “une grande équipe” avec des joueurs qui “peut être debout”.

“Avec Rafa, il y a toujours plus d’options de médailles, mais il n’est pas là et nous devons l’oublier, nous concentrer chacun sur ses matchs et en tout cas nous avons une grande équipe, nous avons des joueurs qui peuvent être au top, donc pour soutenir et se concentrer sur les joueurs qui sont venus », a expliqué la joueuse de tennis asturienne lors d’une conférence de presse à Tokyo (Japon).

Carreo était heureux de vivre ses premiers Jeux. “Dans le précédent à Ro, je n’ai pas pu venir à cause du niveau du tennis espagnol, pour moi c’est une expérience inoubliable, je vais essayer de tout donner pour obtenir cette médaille et aussi vivre une expérience unique comme celle-ci”, a-t-il estimé.

Le joueur de tennis de Gijn concourra dans une catégorie individuelle, en double avec Alejandro Davidovich, et il reste à voir s’il pourrait faire partie du double mixte, dont le couple espagnol n’a pas été dévoilé.

“L’objectif est d’essayer d’obtenir une médaille dans l’une des deux modalités, ou trois selon le mixte, auxquelles nous participons. Dans mon cas, je suis tête de série numéro 6, le classement est le classement, mais être là est positif et j’espère que sur la piste, nous pourrons le prouver », a-t-il expliqué.

Son premier rival pour ses débuts au premier tour demain sera l’Américain Tennys Sandgren, 81e au classement mondial ATP, contre qui il jouera dans le quatrième et dernier tour de la journée sur le court 1 de l’Ariake Tennis Park, bien que Carreo se soit davantage concentré en contrôlant les nerfs des débuts olympiques que chez son adversaire.

“Une chose très importante sera de contrôler vos nerfs aux Jeux olympiques. Après, nous avons déjà parlé de la façon dont le rival américain joue et nous le reverrons demain, mais je dois me concentrer davantage sur moi-même, j’ai une meilleure rythme de balle et je dois essayer pour ce niveau et rendre le jeu très dur physiquement pour lui, qui n’est pas un joueur habitué à jouer dans ces conditions chaudes et humides”, a-t-il expliqué.

Carreo vient de savourer la victoire après avoir remporté l’ATP 500 à Hambourg (Allemagne) il y a à peine une semaine sur terre battue, il devra donc s’adapter rapidement à la voie rapide.

“Hambourg m’a permis de gagner en confiance et en rythme, le changement de surface peut être compensé. Je me sentais à l’aise, la piste n’est pas trop rapide donc vous pouvez très bien jouer depuis l’arrière de la piste, et cela revient à Moi Bon. J’espère être complet demain. Venir de gagner un tournoi est toujours positif », a-t-il souligné.

Le tennisman de Gijon ne défilera pas lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux ce soir (20h00 heure locale, 13h00 péninsulaire espagnole) afin de ne pas nuire à ses débuts.

“Je fais mes débuts demain et l’Espagne défile 88, il sera tard, physiquement ça ne me conviendra pas non plus avec un match de cette exigence demain… Les conditions sont dures ici, et nous qui jouons toute la journée, nous devons essayer de repos”, a-t-il conclu.