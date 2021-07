Tennis | Jeux Olympiques : Paula Badosa, enthousiasmée par ses débuts : “Les Jeux sont quelque chose de très différent”

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa, Que débutant ce samedi dans ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo 2020, il a assuré qu’ils lui ont semblé “quelque chose de très différent” en raison du grand nombre d’athlètes avec qui ils vivent, qui font de l’expérience “quelque chose de très intense”.

“Je flippe avec le nombre d’athlètes qu’il y a, c’est très intense, vous vous réveillez à huit heures du matin et ne vous arrêtez qu’à huit heures de l’après-midi entre une chose et une autre, voir autant d’athlètes, être dans la salle à manger… quelque chose de très différent, on n’y est pas très habitué et c’est très cool”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Le côté négatif, c’est qu’on ne peut pas aller voir d’autres sports, on aimerait aller soutenir d’autres athlètes, c’est dommage mais on s’amuse, on partage avec d’autres athlètes et on ne peut pas se plaindre”, a-t-il ajouté.

Avec ta présence dans Tokyo, Badosa Il remplit un objectif qu’il avait déjà atteint depuis l’année dernière, même s’il a ensuite atteint les tournois aux États-Unis qui ont conduit à l’US Open.

“Cela nous fait un peu mal pour la tournée américaine, mais au final je n’ai jamais représenté l’Espagne, c’est ma première fois et le faire aux Jeux olympiques est très spécial, peut-être qu’abandonner le repos et être un peu mieux aux États-Unis compense moi beaucoup”, a-t-il ajouté.

Le tennisman espagnol a trouvé “beaucoup de chaleur et beaucoup d’humidité” dans la capitale japonaise, ce qui rend “difficile” de jouer les matchs et oblige “à bien s’hydrater, bien se reposer et bien récupérer” car la chaleur “exige”. beaucoup”.

“Je joue demain à 13 ans donc ça va être dur, mais je suis adapté depuis des jours et je fais de mon mieux”, a ajouté Badosa, qui débutera ce samedi dans la deuxième équipe du court 9 contre la Française Kristina Mladenovic. , 63e au classement mondial WTA, contre lequel il s’attend à “un match difficile”, dans lequel il espère contrôler ses nerfs pour jouer “non seulement pour vous, mais pour un pays”.

Sur le plan personnel, la joueuse de tennis espagnole de 23 ans est “très bien” et “confiante” après avoir fait “un pas en avant”, après avoir atteint les demi-finales du Mutua Madrid Open, remportant son premier tournoi WTA à Belgrade ( Serbie) et atteindre les quarts de finale à Roland-Garros. En double, il fera équipe avec Sara Sorribes. “Elle est comme ma sœur, nous nous connaissons depuis l’âge de 10 ans, nous avons traversé tous les processus ensemble et participer à certains Jeux ensemble et profiter du double me rend très excité. Nous apprécions l’expérience et sommes prêts à faire de notre mieux”, a-t-elle déclaré.