Tennis | Jeux Olympiques : Paula Badosa frappe fort à Tokyo 2020

Paula Badosa a gravi une autre marche sur le chemin qu’il s’est engagé vers un horizon inconnu même avec Javier Mart, au centre. La barcelonaise a remporté une victoire de mérite face à la Polonaise Iga Swiatek, la joueuse de tennis WTA qui a le plus ébloui après la pandémie sa victoire à Roland Garros, à laquelle elle s’est soumise 6-3 et 7-6 (4) sur Ariake Tennis Park et les cigales qui se brisent en silence.

Le deuxième set était un hymne au bon tennis pendant une heure entre deux joueurs appelés à se retrouver dans des lieux plus nobles qu’au second tour d’un tournoi. Tous deux ont lâché de bons bâtons au service et à l’échange. L’Espagnole l’a pris parce qu’elle a encore plus élevé le niveau dans le tie-break, mais le spectacle en a exigé un troisième.

Elle avait échoué auparavant, bien que beaucoup moins que Swiarek, qui a affiché un premier service de 48% sur le premier set. “C’était un grand match entre les deux dans lequel j’ai peut-être été un peu plus agressive”, a-t-elle déclaré après s’être classée en huitième comme l’avait fait sa partenaire de double Sara Sorribes.

Naomi Osaka commence à être vue à l’horizon, mais il doit d’abord faire face à un sérieux défi dans la figure de Nadia Podoroska. “Elle est demi-finaliste du Grand Chelem et à Rome, elle a battu Serena. Ce sera un match très disputé”, prédit Badosa.

La démission de Carla Surez

L’espagnol complet du jour n’a pas été achevé car le spécimen Carla Surez a cédé à Pliskova qu’elle a mené dans le troisième set. Il a abandonné 6-3, 6-7 (0) et 6-1 à cause de la fatigue de la maladie avec laquelle j’ai combattu il y a tous ces mois. “Il faut l’assumer, mon corps ne répond plus comme ma tête me le dicte. On a vu à Roland Garros et à Wimbledon, que je n’atteignais plus le troisième set.”

Dans le dernier manga, après le deuxième jeu, Surez ne cachait plus sa fatigue. Il s’est appuyé sur sa raquette et a respiré, bien qu’il n’ait jamais perdu la face au match. Il lui reste le double. “Nous avons une traversée difficile, mais jouer aux côtés de Garbie vous facilite les choses.”