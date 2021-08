Tennis | Jeux Olympiques : Rafa Nadal gifle Djokovic au poignet pour son lancer de raquette

Cela garantira une augmentation substantielle et soutenue des exportations – à un taux de croissance annuel composé de 15 % jusqu’à l’exercice 26, contre environ 5 % au cours des cinq années jusqu’à l’exercice 20 (avant la pandémie). L’Inde visera à plus que doubler ses exportations annuelles de biens et services à plus de 1 […] More