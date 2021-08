Tennis | Jeux Olympiques: Rublev et Pavlyuchenkova accrochent la dernière médaille d’or à Tokyo dans le super ‘tie break’

Mis à jour le 01/01/2021 – 14:26

La Russie n’a pas réussi à remporter l’or en simple messieurs avec Karen Khachanov aux Jeux olympiques de Tokyo, mais l’a fait plus tard lors de la finale du double mixte. C’est le pays qui a accroché le plus de médailles. Andrey Roublev et Anastasia Pavlyuchenkova ils ont vaincu leurs compatriotes Aslan Karatsev et Elena Vesnina pour 6-3, 6-7 (5) et 13-11.

Rappelons que le podium est complété par les Australiens Ashleigh Barty et John Peers, qui a bénéficié hier de la démission de Novak Djokovic après avoir renoncé au match pour la troisième et la quatrième place avec Pablo Carreo.

De cette façon, la compétition de tennis au Japon est fermée. La prochaine épreuve olympique sera au pays de Roland Garros car le lieu sera Paris, en 2024.