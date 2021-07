Tennis | Jeux Olympiques : Sara Sorribes explose le tournoi olympique et se hisse au rang de numéro 1

Mis à jour le 25/07/2021 – 05:59

Sara Sorribes, de Vall de Uxo, 24 ans, elle a modifié l’ordre du tournoi de tennis olympique en battant la numéro 1 mondiale Asleigh Barty lors de la victoire la plus importante de sa carrière à ce jour. Avec le troisième ballon de match, les Espagnols ont gagné 6-4 et 6-3 dans la chaleur de la chaleur, les ramasseurs de balles ayant besoin d’attention en raison de la chaleur.

“Je ne peux pas être plus heureux. Mon rêve était de venir aux Jeux”, suite Sorribes devant les micros de COPE. “Je suis très fier du travail que j’ai accompli et je veux continuer à profiter de l’expérience. Je viens d’une petite ville, d’une famille modeste et que mes parents puissent me voir faire cela signifie beaucoup.”

Le joueur de tennis de Castelln était meilleur que le numéro 1 du monde dans le premier manga. Il était plus insistant, corrigeant toujours la position sur la piste et plus courageux. A cela il a ajouté la sérénité d’effectuer toutes les pauses que l’Australien avait. Un seul des cinq s’est échappé, alors qu’il a exécuté les deux, il a dû sauter à 4-2 et ne plus perdre le contrôle de la manche.

Un exercice de foi

Sorribes chargé sur le revers de l’adversaire, qu’avec l’entraînement libère des bâtons formidables. Sa détermination s’est reflétée dans les sixième et septième matchs. Avec son service, il avait deux balles arrêtées contre lui. Il a fait une défense formidable, avec des balles hautes qui ont laissé Barty indigeste lorsqu’il s’est écrasé dans le filet sa dernière chance d’éviter le 3-3. Et puis, avec la même stratégie, et avec le champion de Wimbledon erratique, il a relancé un 40-0 pour réaliser le premier break du deuxième set. “Quand j’ai vu la table, j’étais un peu en colère au début parce que je voulais jouer plus de matchs ici. Je venais de perdre des matchs avec de très bons joueurs, avec qui j’étais proche, mais je n’ai pas fini de les atteindre. Mais le la vérité est que ce qui est arrivé aujourd’hui est encore plus joli.”

L’espagnol a grandi. Avec des jambes prodigieuses, il a tout fait. Il se retrouva à nouveau contre son service et le poussa à nouveau en avant. Coincé dans cette inertie, et avec le premier de la WTA dans un pourcentage négligeable de premiers services (42 %) et désespéré (55 fautes directes), Sorribes s’est hissé au sommet.