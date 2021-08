Tennis | Jeux Olympiques : Srdjan Djokovic lit le message que son fils lui a envoyé lorsqu’il a tenté de le dissuader d’aller aux Jeux

Mis à jour le 01/01/2021 – 03:50

Défaite de Novak Djokovic face à Pablo Carreo dans la lutte pour la médaille de bronze aux JO de Tokyo, il y a encore beaucoup à dire. Le numéro un mondial aspirait au ‘golden slam’, mais devra attendre que Paris y parvienne.

Djokovic a fini par jouer le match contre le joueur de tennis espagnol alors il a également J’ai décidé de me retirer de la table de double mixte dans laquelle il aspirait à une médaille avec son compatriote Stojanovic. Il est passé de caresser un possible pourpoint historique à quitter le vide du Japon.

De nombreuses voix critiques ont émergé affirmant que le Serbe aurait dû imiter Nadal et Federer qui a décidé de se reposer pour bien préparer la tournée nord-américaine avec l’US Open comme objectif final.

Srdjan djokovic, le père du joueur, a voulu révéler l’intrahistoire de la décision de son fils dans le podcast Business Stories. Tout d’abord, il a lu le message qu’il a envoyé à ‘Nole’ pour essayer de le dissuader d’aller à Tokyo : “Si mon opinion vous dit quelque chose, je ne pense pas que vous devriez aller à Tokyo. C’est un long chemin, il n’y a pas de spectateurs, il va falloir repartir en quarantaine. Ce ne sont tout simplement pas les Jeux olympiques sans spectateurs. Papa t’aime.”

Plus tard, Srdjan a révélé la réponse de Novak : “Bien sûr que ton opinion compte pour moi, papa. Je voulais prendre trois ou quatre jours pour sentir comment était mon corps. Je récupère toujours rapidement, donc ce n’est pas grave. Le patriotisme est très fort dans mon cœur et dans ma tête, papa. Tu me connais, quand il s’agit de la Serbie, j’y pleure et je ne me retourne pas.”