Tennis | JO : les Tchèques Krecjikova et Siniakova évitent le doublé de Bencic à Tokyo

Mis à jour le 01/01/2021 – 09:46

Belinda Bencic elle n’est plus qu’à une victoire d’être la quatrième joueuse capable de remporter l’or en simple et en double aux mêmes Jeux olympiques. Ils l’avaient déjà atteint Helen Wills (Paris, 1924), Venus Williams (Sidney, 2000) et Serena Williams (Londres, 2012).

Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ils ont vengé leur compatriote Marketa Vondrousova, qui avait cédé en finale hier avec Bencic.

Les premiers favoris du tirage au sort ont montré leur supériorité face à Bencic et Victorija Golubic, avec un score de 7-5 et 6-1. C’est la première médaille d’or de la République tchèque dans une épreuve olympique. Pour sa part, l’Helvticas égale le résultat de Martina Hingis et Timea Bacsinszky, argent en Ro 2016.

A noter que les deux couples finalistes avaient été les bourreaux des deux paires espagnoles présentées par la coach Anabel Medina. Dans les deux cas, le super « tie-break » était nécessaire.

La grosse surprise a été le bronze du do brésilien, formé par Laura Pigossi et Luisa Stefani, qui ont été imposées hier aux Russes Elena Vesnina et Veronika Kudermetova.