TENNIS | Novak Djokovic : “J’ai tout donné pour me battre pour une médaille”

Novak Djokovic a publié un message sur ses réseaux sociaux où il a commenté ses sentiments après la Jeux Olympiques de Tokyo: « Ce fut un réel privilège de représenter la Serbie aux Jeux Olympiques. Merci à Tokyo 2020 et à tous ceux qui nous ont aidés à nous unir pour la magie du sport.” Ce qui le qualifie de “une expérience incroyable que je n’oublierai jamais.”

Le joueur de tennis a également tenu à se souvenir de ses compatriotes : “Bonne chance à tous les athlètes serbes qui sont encore en compétition pour une médaille”, et il pense déjà aux JO dans trois ans : “Je sais au fond de moi que j’ai tout donné pour me battre pour une médaille, et j’ai hâte de revenir plus fort à Paris 2024.”

Le passage du numéro un mondial aux Jeux a été un cauchemar. Il est venu pour remporter le Golden Slam et donner une médaille à son pays, mais il est reparti les mains vides et impliqué dans la polémique. Premièrement, par des déclarations controversées sur la décision de Simone biles de se retirer des Jeux en raison de problèmes de santé mentale : « La pression est un privilège, mon ami. Sans pression, il n’y a pas de sport professionnel. Si votre objectif est d’être au sommet de votre sport, le mieux est que vous commenciez à apprendre à gérer la pression et les moments difficiles., à la fois sur la piste et en dehors ».

En demi-finale contre l’Allemand Alexandre Zverev, Djokovic est devenu frustré après avoir perdu plusieurs matchs consécutifs et a commencé à crier dans les gradins. Le Serbe a perdu le match et la possibilité d’opter pour l’or olympique.

Dans la lutte pour le bronze dans la confrontation avec Pablo Carreño, le Serbe a également perdu les papiers. Après une occasion manquée, il a jeté la raquette dans les tribunes et alors qu’il perdait 3-0, il a fini par en détruire une autre après l’avoir frappée avec un poteau de filet. Finalement, le bronze a été remporté par le joueur de tennis espagnol.

Il a également décidé abandonner le double mixte avec qui il jouait Nina Stojanovic se réclamant d’une blessure à l’épaule gauche. Automatiquement, le couple australien a décroché le bronze Barty et ses pairs.

Le vainqueur de l’Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon a son prochain rendez-vous au calendrier le 30 août pour jouer le US Open, où vous choisirez votre 21 Grand Chelem et le Quartier des États-Unis.