Tennis : Paula Badosa, en demi-finale d’Indian Wells : « Je suis très excitée »

15/10/2021 à 6h26 CEST

. / Indian Wells

Le joueur de tennis espagnol Paula Badosa, qui s’est qualifiée ce jeudi pour les demi-finales d’Indian Wells, a souligné dans des déclarations à l’. après le match son énorme satisfaction d’être entrée dans le top quatre du tournoi californien. « je suis très excité. C’est ma deuxième demi-finale d’un Masters 1000. La première était à Madrid (2021), qui était un endroit très spécial. Mais ici, je gagne de très bons matchs », a-t-il déclaré. « Madrid aurait pu être, entre guillemets, une coïncidence. Mais maintenant plus maintenant et je suis heureuse de l’avoir montré », a-t-elle ajouté.

Paula Badosa a obtenu son billet pour les demi-finales d’Indian Wells après battre l’Allemande Angelique Kerber 6-4 et 7-5 en une heure et 26 minutes. L’Espagnole, 23 ans et numéro 27 au classement WTA, affrontera le Tunisien Ons Jabeur en demi-finale.

Badosa est la première joueuse de tennis espagnole à atteindre les demi-finales d’Indian Wells depuis Conchita Martínez en 2003. Dans le match d’aujourd’hui, Badosa avait une rivale de haut niveau : Angelique Kerber, dixième tête de série du tournoi, numéro 15 mondiale et vainqueur de trois Grand Chelem. « Je n’avais jamais joué contre elle. C’est une joueuse très trompeuse et il est difficile de s’adapter car elle a un jeu très différent des autres. Et je suis très heureux car j’ai très bien pu m’adapter », a déclaré Badosa.

Après avoir remporté le premier set 6-4, les Espagnols avaient deux balles de match à 5-2 dans le deuxième set. Cependant, l’Allemande a relevé le défi, remportant les trois matchs suivants en affichant son meilleur tennis et a équilibré le match 5-5. Badosa a admis qu’à ce moment-là, elle était devenue « très nerveuse ». « Ma tête m’a joué un tour. En me voyant à un pas des demi-finales, je sais que la finale de la WTA est aussi en jeu… », a-t-il expliqué.

L’Espagnole a dit qu’elle savait que Kerber allait montrer le niveau au bon moment. « C’est une championne et les champions où ils jouent le mieux sont à la limite », a-t-il déclaré. « Mais avec 5-5, j’ai pu à nouveau très bien jouer et je suis très heureuse d’avoir changé de jeton très rapidement », a-t-elle ajouté.

Concernant son rival en demi-finale samedi, Ons Jabeur, Badosa n’a pas lésiné sur les compliments. « J’ai toujours dit qu’Ons avait un immense talent. Pour moi, c’est l’une des plus talentueuses du circuit, sans parler de la plus talentueuse », a-t-elle déclaré à propos de la numéro 14 mondiale et douzième favorite d’Indian Wells. « L’année qu’il fait ne me surprend pas du tout. Ce sera un match très difficile », a-t-il déclaré.

Badosa a eu quelques problèmes à l’épaule droite, mais aujourd’hui, il a précisé qu’il est simplement « chargé » et que ce n’est pas quelque chose qui « l’empêche » de jouer. « Rien ne va me changer (en demi-finale). Continuer à prendre soin de lui et donner le dernier effort », a-t-il conclu.