Tennis pro Sloane Stephens lance une ligne de maillots de bain ⋆ .

Star du tennis Sloane Stephens sert des modes fraîches juste à temps pour l’été.

En tant que partenaire de la marque de vêtements de sport pour femmes Solid & Striped, Stephens a lancé jeudi sa nouvelle ligne de maillots de bain et de camouflage. le La championne de l’US Open 2017 a modelé ses propres styles pour la campagne Solid & Striped et a fait l’annonce spéciale sur les réseaux sociaux.

(Crédit: Joshua Kissi)

«Travailler avec @solidandstriped a été un rêve. Notre objectif était de créer une ligne qui vous fasse sentir confiant, confortable et toujours au service des looks », a écrit le joueur de 28 ans sur Instagram. «Je suis très attentif à la coupe, alors je me suis concentré sur tous les détails comme les coutures, les fronces et la coupe pour m’assurer que vos meilleurs atouts sont toujours au rendez-vous.

La collection conçue par Stephens présente des couleurs vives, des découpes séduisantes, des imprimés et des motifs asymétriques, et Stephens a déclaré que les styles portent le nom de certains de ses proches. Les articles sont vendus sur le site Web Solid & Striped et vont de 84 $ à 228 $.

Avec les débuts en ligne, Stephens rejoint d’autres grands du tennis comme Naomi Osaka qui a annoncé son travail avec Frankies Bikinis sur une nouvelle collection de maillots de bain plus tôt cette semaine, et Serena Williams qui a lancé sa ligne de vêtements, Serena, en 2018.

“Fit est tout parce que si vous tirez constamment sur votre look et ajustez les choses, vous n’êtes pas concentré sur le match et ce que vous devez faire ensuite, vous vous inquiétez de votre apparence”, a déclaré Stephens dans une interview avec GENS.

Sloane Stephens, des États-Unis, célèbre sa victoire au deuxième tour du tournoi de tennis français contre l’Espagnole Sara Sorribes Tormo en deux sets, 6-1, 7-6 (7-3), au stade Roland Garros à Paris, mercredi mai 29 février 2019. (AP Photo / Michel Euler)

“Donc, pour cette collection, je me suis vraiment accroché à l’idée de perfectionner les détails afin que les femmes puissent se concentrer sur le plaisir et profiter de tout ce qu’elles font dans le costume plutôt que de penser à si tout va bien.” Stephens a également déclaré à PEOPLE que le mannequinat pour Sports Illustrated en 2018 l’avait aidée à se préparer à cette opportunité.

Stephens a également participé à l’US Open 2019 et vient de terminer le Open de Madrid 2021.

«Bien que je joue devant des fans et des médias du monde entier et que je fasse des tonnes de tournages pour mes sponsors, c’est évidemment différent d’être en maillot de bain!» dit Stephens. «Je suis tellement fier de cette collaboration et j’étais ravi de montrer les costumes, donc ça s’est vraiment naturellement réuni.» Les photos de Stephens modelant le maillot de bain sur des arrière-plans tropicaux luxuriants ont été prises par un photographe nigérian Joshua Kissi.

Avec #ShotGirlSummer en route, Stephens dit que le maillot de bain est censé être confortable et favoriser la confiance. Interrogé par BAZAAR de Harper sur ce qui a inspiré la collection, Stephens a évoqué le désir d’aider les femmes à être présentes.

«Cela a été toute une année et je voulais garder les choses positives en incitant les femmes à se sentir confiantes et à aimer les patrons absolus», a déclaré Stephens. «Que vous planifiiez des vacances post-quarantaine tant attendues ou que vous passiez du temps à la maison, vous méritez d’avoir l’air et de vous sentir formidable, ne l’oubliez pas. “

