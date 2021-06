Tennys Sandgren remporte la place des 30e de finale aux dépens de Norbert Gombos

in

29/06/2021

Le 30/06/2021 04:45 CEST

Tennys Sandgren, américain, numéro 68 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de Wimbledon par 6-4, 6 (5) -7 (7), 6-1 et 6-3 au joueur slovaque Norbert Gombos, numéro 94 de l’ATP. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Les statistiques montrent que l’Américain a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 56% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 78% des points de service. Quant au joueur de tennis slovaque, il n’a jamais réussi à casser le service et ses données d’efficacité sont de 57%, 5 doubles fautes et 63% de points obtenus au service.

Sandgren affrontera le joueur allemand en 30e de finale Alexandre Zverev, numéro 6 et tête de série numéro 4.

La célébration du tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se produit du 21 juin au 12 juillet sur le gazon extérieur. Au total, 238 joueurs participent à cette compétition. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi les directement classés, les vainqueurs des précédentes manches du championnat et les invités.