Tenoch Huerta et les Mexicains qui jouent dans le nouvel épisode de The Purge

Tenoch Huerta a célébré sa participation à ce film, et pas seulement parce qu’il marque son entrée dans les rôles principaux du cinéma hollywoodien, mais parce que l’histoire brise les stéréotypes.

Tenoch Huerta dans une scène de The Purge. (Site officiel www.theforeverpurge.com)

«Le script a une tournure très intéressante sur ce qui était fait avec les autres tranches; pour commencer, il quitte le contexte urbain dans lequel l’intrigue se déroulait normalement, et cette fois les Mexicains en sont les protagonistes.

«Ce n’est plus l’histoire où le petit Mexicain est celui qui meurt dans les cinq premières minutes. A cette occasion, les Mexicains sont les héros du film et ils deviennent la voix chantante », a déclaré l’acteur pour le journal Los Angeles Times.

Josh Lucas participe également au film. (Site officiel www.theforeverpurge.com)

Tenoch Il a déclaré au journal que ce film pouvait signifier beaucoup sur le plan professionnel, pour le meilleur et pour le pire. «Il se peut qu’à partir de ce film les portes s’ouvrent et ensuite je vais commencer à travailler davantage aux États-Unis. Ou au contraire, qu’ils le voient et disent: «Qu’est-ce qu’on pensait, bordel?», Et ne pas m’appeler à nouveau. L’enjeu est important ici », at-il reconnu.

En plus de Tenoch Oui Ana, complète le casting Josh Lucas, Cassidy Freeman, Leven Rambin, Alexandre Edda Oui Will Patton.