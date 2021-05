Tenoch Huerta – Les nouvelles de Chihuahua – Entre les lignes

L’acteur mexicain Tenoch Huerta a lancé son nouveau projet «Extended Version» sur la plate-forme YouTube, qui a été créé pour «maintenir la santé mentale» dans la pandémie et utiliser l’espace pour «poser les questions que personne ne veut poser».

Dans le premier épisode, Huerta parle de racisme à la télévision, à la fois au Mexique, ainsi que dans l’industrie du divertissement et de la publicité en général.

“Après avoir été jeté uniquement en tant que voleur noir, clochard brun, brun pauvre et brun foncé, mon deuxième passe-temps préféré est de souligner le racisme latent qui existe dans la société”, a déclaré Huerta lors de la présentation de sa première vidéo.

Avec des données et des études, Huerta, avec Estefanía Veloz et Panch Parra, dénoncent le racisme qui existe dans les médias, où les personnes qui apparaissent le plus souvent sur la photo sont blanches, dans un pays où 60% de la population s’identifie comme brune.

En plus de se souvenir de la définition du racisme, les acteurs ont défini des concepts tels que «international Latino», qui est l’apparence la plus recherchée dans les castings: les blancs, mais pas les blonds ou aux yeux clairs, mais les cheveux et les yeux foncés ; Ils expliquent pourquoi les races ou le racisme à l’envers n’existent pas vraiment – pendant la vidéo, ils se souviennent du cas de l’acteur Mauricio Martínez qui s’est plaint sur Twitter parce qu’on lui avait refusé des rôles pour être blanc aux yeux verts.

Information de L’universel