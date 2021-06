Tenon Facility Management obtient le label ISO

L’ISO 41001 est la reconnaissance de ces efforts », a déclaré Angad Rajain, responsable mondial, IFM & CSO, Tenon FM.

Tenon Facility Management a obtenu le certificat ISO 41001:2018 pour son système de gestion de la qualité des installations. Tenon FM est l’une des rares sociétés de facility management en Inde à avoir obtenu cette accréditation.

« Même si la pandémie de Covid-19 a continué de poser une multitude de défis dans la prestation des services essentiels, Tenon FM est resté ferme et inébranlable dans l’amélioration de la cohérence des niveaux de service fournis, l’amélioration de la sécurité, de la santé, du bien-être et de la productivité de la main-d’œuvre, et une meilleure efficience et efficacité, améliorant ainsi les coûts organisationnels en Inde et au Royaume-Uni.

