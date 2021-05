Tenorshare UltData pour Android: récupérer des données sans racine

Nous y avons tous été. Vous faites simplement défiler les photos sur votre téléphone ou répondez à un message WhatsApp quand tout d’un coup, il a disparu. La photo que vous étiez en train de regarder, tout l’album, tout est parti. Je sais que j’ai accidentellement supprimé des éléments de mon téléphone auparavant, et mon téléphone a soudainement paniqué et décidé de supprimer quelque chose sans ma permission.

La colère bouillonnante et la tristesse totale de perdre cette mémoire pour toujours sont quelque chose à quoi tout utilisateur d’Android peut s’identifier. Heureusement, alors que le logiciel des smartphones continue de s’améliorer, il existe de très bons outils disponibles pour vous aider à récupérer les données que vous pensiez avoir perdues.

Au début du développement d’Android, bon nombre de ces outils vous obligeaient à rooter votre téléphone afin que le logiciel puisse accéder aux fichiers appropriés sur votre téléphone. Pas plus. Tenorshare est une société de logiciels qui construit des logiciels de récupération de données depuis plus de 10 ans, et leur programme UltData est l’outil de récupération de données Android parfait.

UltData est conçu pour vous aider à récupérer une large gamme de données si vous les perdez, sans avoir besoin de rooter votre téléphone ou de faire quoi que ce soit d’autre que de télécharger une application. Tout, des messages texte aux contacts en passant par les photos et les vidéos, peut être récupéré rapidement et en toute sécurité à l’aide d’UltData. Vous pouvez même scanner votre téléphone gratuitement pour voir s’il y a quelque chose que vous voulez ou devez récupérer avant d’avoir à acheter quoi que ce soit.

Si vous souhaitez acheter le logiciel, vous avez le choix entre trois options. Vous pouvez obtenir une licence d’un mois pour 35,95 $, une licence d’un an pour 39,95 $ ou une licence à vie pour 49,95 $. N’oubliez pas que vous pouvez annuler les licences mensuelles et annuelles si vous ne devez les utiliser qu’une seule fois. Honnêtement, si vous pensez que vous l’utiliserez plus d’une ou deux fois, j’opterais pour la licence à vie. C’est la meilleure affaire.

L’une des plus grandes fonctionnalités d’UltData est la possibilité de récupérer les données WhatsApp de votre téléphone. Il peut récupérer vos photos et messages supprimés dans WhatsApp, même si vous n’avez pas de sauvegarde sur votre téléphone. Et vous n’avez pas besoin d’être enraciné pour cela non plus.

Si vous utilisez WhatsApp Business, vous y êtes également couvert. Tout ce que vous avez peut-être perdu ou supprimé il y a quelque temps et que vous en avez soudainement besoin à nouveau, UltData peut récupérer des contacts, des photos, des vidéos, des documents, etc.

UltData est très simple à utiliser. Il vous suffit de brancher votre téléphone sur votre ordinateur, de lancer le logiciel et de sélectionner les types de fichiers que vous recherchez. Le logiciel analysera votre téléphone et vous montrera tout ce que vous avez perdu, et vous pourrez le télécharger directement sur votre ordinateur.

