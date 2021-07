Tension en Chine : l’US Air Force envoie des dizaines de F-22 dans le Pacifique – “Fort dissuasif” | Monde | Nouvelles

in

Les chasseurs furtifs, arrivés à Guam dimanche, participeront à un exercice militaire près des îles Tinian pour l’opération Pacific Iron 2021. Les forces aériennes du Pacifique à Hawaï ont confirmé environ 25 F-22 Raptors de la Garde nationale aérienne d’Hawaï et de Joint Base. Elmendorf-Richardson, en Alaska, ont été déployés.

Le général Ken Wilsbach, commandant des Forces aériennes du Pacifique, a déclaré à CNN que le déploiement de F-22 serait le plus grand déploiement conjoint des États-Unis.

Il a déclaré: “Nous n’avons jamais eu autant de Raptors déployés ensemble dans la zone d’opérations des Forces aériennes du Pacifique.”

L’opération Pacific Iron 2021 se concentrera sur le déploiement, l’exploitation, la manœuvre, le maintien et la génération de forces à partir de bases plus petites et dispersées.

L’opération vise à projeter des forces dans la zone de responsabilité du commandement indo-pacifique américain, montrant que les États-Unis sont « une force plus meurtrière, adaptative et résiliente ».

Des images des F-22 arrivant à la base aérienne d’Andersen à Guam ont été partagées sur le Defense Visual Information Distribution Service (DVIDS).

Selon une déclaration de Pacific Air Forces, d’autres avions de l’Idaho et du Japon rejoindront les F-22 pour ce que l’Air Force appelle une opération Agile Combat Employment.

L’opération Agile Combat Employment distribuera l’avion de combat à d’autres aérodromes de la région pour augmenter la capacité de survie des frappes de missiles ennemis.

Carl Schuster, un analyste de la défense basé à Hawaï et ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique, a déclaré que le déploiement des chasseurs Stealth envoyait un signal fort à la Chine.

Les experts craignent qu’une frappe sur ces bases ne mette sérieusement en danger une tentative américaine de représailles aux menaces ennemies.