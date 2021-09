Tension entre le « Dépor » et le « Borussia » : "nous n’avons pas été respectés"

Les Des sports exprimé, par l’intermédiaire de son secrétaire technique, Carlos Rosende, le malaise avec le lecteur Vigo Guille Bueno et le Borussia Dortmund Allemand, qui a emmené le footballeur, champion de la division junior d’honneur avec l’équipe Bleu et Blanc, alors qu’il négociait son nouveau contrat et qu’il y avait eu un “accord verbal”.

“Le Deportivo n’a pas été respecté par le joueur, son agent et le Borussia. Tout le monde est favorisé sauf le Deportivo, qui doit défendre ses intérêts jusqu’au bout car il y avait un lien et il n’a pas été respecté. arriver au bout pour défendre nos intérêts”, a déclaré le responsable de la zone sportive.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Rosende n’a pas précisé le type de licence que possédait le footballeur, qui n’a passé qu’un an dans l’équipe de La Corogne, mais il a précisé, sans plus de précisions, que le Deportivo avait soulevé l’affaire. “aux agences correspondantes”.

« Nous, au-delà de la situation contractuelle, voulons aller de pair avec la carrière. Quand on se serre la main, on se serre la main ; S’ils nous le donnent, nous avons un accord. Toutes les parties ont convenu de renouveler en août, Mais si les cartes sont échangées au milieu de la négociation, le Deportivo ne peut pas mal paraître. Nous exigeons une formalité qui n’a pas été remplie”, mentionné.

reconnu que “Au final, la déception est grande car ils n’ont pas été justes envers le Deportivo” ni par le joueur ni par son nouveau club. « Nous donnons, nous sommes en mesure de croire, mais nous exigeons aussi ; s’il y a une parole donnée par l’autre partie, c’est très injuste. Il y a plusieurs manières de sortir des sites et Guillermo a choisi la pire”, Tenu.

reconnu que “Il y a eu un accord verbal avec l’environnement du joueur, mais cet environnement change dans le processus et d’autres positions sont défendues. Nous ne pouvons pas non plus être perméables aux changements dans les environnements des joueurs. Le Deportivo s’est senti blessé avec toutes les parties : le Borussia, son agent et le joueur”, a-t-il souligné.