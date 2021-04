Tension maximale au Real Madrid

04/06/2021

À 21:21 CEST

Pablo Laso est très clair sur l’énorme importance du duel de ce jeudi sur le court de Fenerbahçe (19h45) où une défaite pourrait signifier leur élimination de l’Euroligue

À tel point qu’il a profité du duel de championnat de dimanche contre le joueur de fond Acunsa GBC (97-71) de ne pas invoquer Walter Tavares ou Trey Thompkins. De plus, il n’a pas joué Fabien Causeur ou Gabriel Deck.. Si vous ajoutez à cela que Campazzo est allé en NBA en décembre, que Randolph ne rejouera plus cette saison et que Sergio Llull est toujours KO, la réalité blanche est ce qu’elle est.

L’équipe madrilène a compliqué la vie au fur et à mesure que la compétition progressait au point d’avoir perdu huit des 14 derniers matchs, même si l’un de ses triomphes pourrait être la clé. C’est celui qui a réussi très à court de troupes sur la piste du Zenit de Xavi Pascual par 71-75.

Combinaisons

En l’absence de match, Madrid est septième avec 19 victoires, l’un de ses trois prédécesseurs (Olimpia Milan, Bayern et «Fener» lui-même). Cependant, il devance un Zenit à deux matches de la fin, Valencia Basket et TD Systems Baskonia, qui s’affronteront demain dans un match contre le chien (21h00). Et ils ont perdu leurs six matches contre les équipes de la Endesa League, donc le match nul avec les Baskonistas ou «taronja» les laisserait de côté.

S’ils remportent leur vingtième victoire, l’équipe blanche sera en quarts de finale bien sûr, même s’il ne pouvait en aucun cas le faire avec un avantage de piste en étant hors des quatre premières positions. En cas de défaite face à un Fenerbahçe qui joue ce «facteur de piste», il devrait prier.

Fenerbahçe recevra Madrid avec le couteau entre les dents

Les Russes accueilleront le Maccabi vendredi à 19h00 et clôtureront l’Euroligue lundi prochain également à Saint-Pétersbourg contre le Panathinaikos. Aucun de ses deux rivaux ne joue quoi que ce soit et Zenit a les quarts à deux victoires.

Mouvements futurs

Face au possible départ de Gabriel Deck en NBA en fin de saison et alourdi à la fois par les problèmes de personnel et par le vieillissement de l’équipe, le Real Madrid se déplace également pour la saison prochaine et Tout indique qu’il sera lancé pour la base baskoniste Pierrià Henry étant donné les problèmes de performances que Carlos Alocén et «Nico» Laprovittola ont proposés.

Pierriá Henry semble pointer du doigt le Real Madrid

Sous forme parallèle, le club blanc est aussi intéressé dans le pivot français Vincent Poirier, ancien TD Systems Baskonia qui les dernières informations place en tant qu ‘«agent libre» et en dehors de la NBA. À propos, le Français de 27 ans et 2,13 mètres serait parfaitement « carré » au Barça s’il signait finalement un « cinq » cet été.