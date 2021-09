Tensions, coups et bousculades, entourent la pesée officielle du Brave CF 54

in

Tous les guerriers qui devaient exposer leurs armes sur l’undercard historique du Brave CF 54 ont reçu le feu vert après avoir fait du poids lors de la pesée officielle ce vendredi matin 24 septembre.

Les yeux étaient rivés sur l’événement principal lorsque Amin « Féroce » Ayoub de France met en jeu le convoité Championnat du monde des poids légers BRAVE CF contre le challenger égyptien Ahmed “Le Boucher” Amir.

Ayoub est monté sur la balance à 69,85 kilogrammes, tandis qu’Amir pesait 70,2 kilogrammes pour le premier combat pour le titre mondial de ses dix ans de carrière professionnelle.

Les choses sont devenues vraiment chaudes alors que les deux hommes se sont engagés dans un regard intense alors qu’Ayoub et Amir ont échangé des “fléchettes” avec l’annonceur Phil Campbell, et le personnel a fait de son mieux pour séparer les deux.

Pendant ce temps, la lutte de rancune entre Muhammad “The Punisher” Mokaev (58,7 KG) et Blaine O’Driscoll (58,65 KG) programmé comme co-événement principal a également reçu son approbation.

Mais les deux ont presque échangé des coups lors de la pesée après que le Daghestani basé à Manchester, en Angleterre, ait repoussé l’Irlandais.

D’un autre côté, le seul combat féminin de poids de paille dans l’émission de demain soir a également attiré l’attention car l’héroïne polonaise Ewelina Wozniak (52,4 KG) et Samin “Le Démon” Kamal Beik (52 KG) d’Italie se mordaient avant de pouvoir poser devant la caméra.

Le reste de la carte historique servira de vitrine à une foule de grands talents internationaux du sport, y compris Marcel Grabinski, Ismail Naurdiev et Marcin « Bomba » Bandel.

BRAVE CF 54 sera diffusé dans plus de 150 pays à travers le monde, et les fans pourront le regarder via la télévision, un ordinateur ou un appareil mobile.

La retransmission complète de l’événement sera disponible sur le site Web de BRAVE CF TV, à l’exception de certaines régions. Vérifiez vos annonces locales pour l’heure et la disponibilité. Ne manquez pas l’action !

Résultats de la pesée complète du BRAVE CF 54

Championnat du monde des poids légers BRAVE CF

Amin Ayoub (69,85 KG) contre Ahmed Amir (70,2 KG)

Poids de capture (58,87 KG)

Muhammad Mokaev (58,7 KG) contre Blaine O’Driscoll (58,65 KG)

Poids super welters

Marcin Bandel (79,2 KG) contre Magomed Ayskhanov (79,8 KG)

Super léger

Marcel Grabinski (75,2 KG) contre Mihail Kotruta (75,2 KG)

Poids super welters

Ismail Naurdiev (79,45 KG) contre Olli Santalahti (79,7 KG)

Poids paille femelle

Ewelina Wozniak (52,4 KG) contre Samin Kamal Beik (52 KG)

Poids super welters

Axel Sola (79,3 KG) contre Wawrzyniec Bartnik (78,8 KG)

Poids coq

Bilal Tipsaev (61,55 KG) contre Glenn McVeigh (61,65 KG)

Poids plume

Omar Solomonov (66,2 KG) contre Rafael Hudson (65,55 KG)

