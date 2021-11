Tensions France-Royaume-Uni : un journaliste français appelle la réponse britannique à la dispute sur le petit-déjeuner de la BBC | Politique | Nouvelles

Un journaliste français a dénoncé Boris Johnson et Priti Patel pour leur gestion de la querelle diplomatique en cours entre la France et le Royaume-Uni. Le Premier ministre et le président français Emmanuel Macron se sont affrontés plus tôt cette semaine sur la façon de traiter les personnes tentant de traverser la Manche. Cela survient après que 27 personnes ont tragiquement perdu la vie mercredi.

S’exprimant sur BBC Breakfast, Agnes Poirer a déclaré que les Britanniques devaient « devenir sérieux » et arrêter de blâmer les Français.

Mme Poirer a déclaré: « J’espère que les conversations se poursuivront et se feront peut-être discrètement et non par Twitter.

« C’est pourquoi Priti Patel a été désinvité. Macron l’a dit sept fois je pense dans son discours, il veut avoir une conversation sérieuse.

« Cela n’a rien à voir avec le Brexit. La crise des migrants à Calais nous accompagne depuis 30 ans. »

Elle a poursuivi: « Le jeu en cours en Grande-Bretagne, blâmer les Français ne va rien résoudre, surtout quand c’est la France protégeant la frontière britannique et avec assez de succès dans l’ensemble.

« Espérons que la réunion d’aujourd’hui soit fructueuse. Les discussions doivent se faire sans l’éclat des tabloïds et de Twitter.

« Nous sommes habitués à voir la diplomatie de Twitter de Donald Trump, pas du Premier ministre britannique. La police française protège les frontières britanniques.

« Ces personnes se voient proposer de faire traiter leur demande d’asile en France, mais elles ont de bonnes raisons de vouloir voyager au Royaume-Uni, sinon elles ne risqueraient pas leur vie.

Cependant, malgré la désinvitation de Mme Patel du sommet d’aujourd’hui, certains responsables du ministère de l’Intérieur se sont rendus en France pour des entretiens vendredi avec leurs homologues français comme prévu.

Un ministre du ministère de l’Intérieur, Damian Hinds, a minimisé la dispute, affirmant qu’il était temps de « élaborer de nouvelles solutions créatives ».

M. Hinds a qualifié la lettre du Premier ministre au dirigeant français de « exceptionnellement favorable et collaborative ».

Il a tenté d’apaiser les craintes françaises, insistant sur le fait que la proposition de patrouilles franco-britanniques sur les plages françaises n’était pas destinée à « violer la souveraineté ».