“Tentative de censure”: Prashant Bhushan réagit après que Twitter a qualifié son tweet sur le vaccin de “trompeur”

L’avocat militant Prashant Bhushan a fait face lundi à des réactions négatives et à des critiques concernant son tweet qui aurait fait la promotion de l’hésitation à la vaccination. Outre Bhushan, les internautes ont également interrogé Twitter pour ne pas avoir signalé son tweet, ce qui a conduit la plate-forme de microblogging à le qualifier de trompeur.

Tout a commencé hier avec Bhushan partageant un clip d’actualités qui indiquait qu’une femme de 45 ans est décédée quelques jours après avoir pris le vaccin COVID-19. “Le gouvernement ne surveille pas les événements indésirables du vaccin ni ne publie de données”, a déclaré Bhushan. Il a ensuite clarifié sa position après des critiques. “Beaucoup de gens, y compris des amis et la famille, m’ont accusé de promouvoir l’hésitation au vaccin, permettez-moi de clarifier ma position. Je ne suis pas anti-vaccin en soi. Mais je pense qu’il est irresponsable de promouvoir la vaccination universelle des vaccins expérimentaux et non testés, en particulier pour les jeunes et Covid récupérés », a-t-il déclaré.

“Les jeunes en bonne santé n’ont pratiquement aucune chance d’avoir des effets graves ou de mourir à cause de la covid. Ils ont plus de chances de mourir à cause des vaccins. Les covid récupérés ont une immunité naturelle bien meilleure que ce que le vaccin leur donne. Les vaccins peuvent même compromettre leur immunité naturelle acquise », a-t-il ajouté, déclarant qu’il n’a pris aucun vaccin ni n’a l’intention de le faire.

Twitter a signalé ses tweets comme trompeurs.

Imperturbable par la décision de Twitter, Bhushan a de nouveau clarifié son scepticisme vis-à-vis des vaccins avec une déclaration détaillée. » J’ai été attaqué par beaucoup pour avoir tweeté mon point de vue sur les vaccins Covid. L’article ci-dessous résume mon scepticisme vis-à-vis des vaccins et les raisons de cela. Mis à part les vaccins non testés et ayant des effets indésirables graves, je suis choqué par les tentatives de censure de telles opinions contraires… Alors Twitter a signalé le tweet ci-dessous où j’ai expliqué mes raisons d’être un sceptique des vaccins (avec références) comme « trompeur » et bloqué mon compte pendant 12 heures. Cela montre ce que j’ai dit sur la congruence des intérêts des grandes plateformes pharmaceutiques et informatiques pour ne permettre qu’un seul récit », a-t-il déclaré.

Twitter a donc signalé le tweet ci-dessous où j’ai expliqué mes raisons d’être un sceptique pour les vaccins (avec des références) comme “trompeur” et a bloqué mon compte pendant 12 heures. Cela montre ce que j’ai dit à propos de la congruence des intérêts des plateformes Big Pharma&IT pour permettre un seul récit https://t.co/lK8zjCuvjm – Prashant Bhushan (@pbhushan1) 29 juin 2021

Twitter a également signalé son tweet.

Twitter a récemment intensifié sa censure en Inde après les allégations du « Congress Toolkit » portées par le BJP. Twitter avait signalé le tweet du porte-parole du BJP, Sambit Patra, sur la question comme des “médias manipulés”.

