Tenues personnalisées Lil Nas X Versace – WWD

in

Ce ne serait pas Lil Nas X sans un changement de tenue ou deux.

Le rappeur, qui vient de remporter sa vidéo de l’année aux MTV VMA dimanche, est monté sur le tapis du Met Gala dans non pas une, ni deux, mais trois tenues personnalisées de Versace. Lil Nas X est arrivé dans une cape fluide d’inspiration royale avant de la jeter pour montrer une armure dorée et dorée comme celle d’un chevalier, puis de la retirer pour révéler un body moulant et doré.

Lil Nas X portait un look tout lavande personnalisé et embelli par la maison de couture italienne lors de la remise des prix dimanche.

L’artiste de 22 ans n’est pas la première à faire de nombreux changements de tenues lors de la collecte de fonds tant convoitée. En 2019, Lady Gaga a présenté quatre looks différents de Brandon Maxwell.

Lil Nas X assiste au gala-bénéfice du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute célébrant l’ouverture de l’exposition “In America: A Lexicon of Fashion” le 13 septembre 2021 à New York. Invision

Lil Nas X assiste au gala-bénéfice du Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute célébrant l’ouverture de l’exposition “In America: A Lexicon of Fashion” le 13 septembre 2021 à New York. Invision

Depuis que son tube “Old Town Road” a décollé en 2019, Lil Nas X a toujours ouvert la voie aux industries de la mode et de la musique, ainsi qu’à la communauté LGBTQ. Lors de la 62e cérémonie annuelle des Grammy Awards en 2020, le rappeur était l’artiste masculin le plus nominé, remportant finalement les prix du meilleur clip vidéo et de la meilleure performance pop en duo/groupe. Cette année-là, Lil Nas X a également été stupéfaite par un look personnalisé tout rose inspiré des cow-boys de Versace.

Le Met Gala de cette année, qui se concentre sur le thème « En Amérique : un lexique de Mode“, compte environ 400 invités, soit un tiers du nombre normal dans le passé. Habituellement organisé chaque année le premier lundi de mai, l’événement est une collecte de fonds pour le Museum of Metropolitan Art de New York. L’année dernière, le Met Gala a finalement été annulé en raison de la pandémie de COVID-19 en cours.

LIRE LA SUITE ICI :

Bulletin WWD : du pantalon en cuir de Lil Nas X à la langue noire de la mitrailleuse Kelly

La « Satan Shoe » de Lil Nas X et MSCHF attire beaucoup l’attention sur les réseaux sociaux

Ugg fait appel à Lil Nas X et Hari Nef pour la campagne de fierté 2021