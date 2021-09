‘TenZ’ pense qu’il est trop tôt pour appeler quelqu’un le meilleur de ‘Valorant’

Selon les statistiques les plus mesurables, Tyson “TenZ” Ngo est le meilleur joueur de Valorant au monde, mais il pense qu’il est trop tôt pour que quiconque détienne ce titre. Dans un récent rapport avec Upcomer, le prodige a humblement parlé de qui, selon lui, est le meilleur. Sa réponse ? Personne. Au moins pas encore.

“Personne n’est comme Faker, personne n’est comme s1mple où ils sont juste bien au-dessus de la concurrence”, a déclaré Ngo via Upcomer. “Vous avez une poignée de très performants, mais tout le monde peut continuer à s’améliorer, et il n’y a personne d’avance sur le jeu actuellement.

Il a poursuivi: «Je joue juste avec beaucoup de confiance et en venant dans mon temps de [Counter-Strike], j’ai appris que c’est beaucoup plus un jeu mental que vous ne le pensez, et la confiance peut vous apporter un long chemin et surtout vous pouvez prendre des décisions.

Mercredi, Ngo et son équipe Sentinels viennent de s’incliner 2-0 contre G2 Esports au Valorant Champions Tour Masters. Il sait donc que bien qu’il soit sans doute le meilleur, personne n’est encore intouchable à Valorant.

Perdus contre G2 0-2 GG, ils ont très bien joué aujourd’hui et ont eu de bonnes lectures, premier match perdu en LAN mais perdre est une partie importante de la croissance d’une équipe. Jouer contre F4Q encore tmrw! Assez sûr que nous sommes sécurisés graine #2 – TenZ (@TenZOfficial) 15 septembre 2021

Quelle que soit la défaite, Ngo et sera de retour dans le tournoi demain lorsque Sentinels affrontera F4Q.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

