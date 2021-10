Teo González hospitalisé en urgence, « son cœur s’est brisé » | Réforme

« Son cœur a failli », le comédien adoré à la queue de cheval, Teo González a inquiété tout son public après avoir révélé qu’il avait subi une crise cardiaque. C’est Kevin Casillas, reporter pour TV Azteca à Jalisco qui a annoncé que le célèbre comédien était hospitalisé en urgence.

Il a été révélé que le cher Téo González il a subi une crise cardiaque à la suite d’une artère bouchée, c’est pourquoi les médecins ont agi rapidement et l’ont opéré dans le but de lui sauver la vie.

Jusqu’à présent, ce que l’on sait, c’est que cela s’est produit à Guadalajara, Jalisco et que le comédien avec la queue de cheval serait déjà en convalescence après l’opération soudaine. Le même média a révélé que c’était la famille de Teo González qui avait confirmé qu’il avait subi la crise cardiaque mercredi 13 octobre, mais qu’il se remet heureusement.

Ils ont également ajouté que le comédien de 60 ans souhaite répondre à la presse et aux fans sur ce qui s’est passé ; cependant, cela sera possible jusqu’à ce qu’il se rétablisse et que cette situation ne compromette pas son état de santé.

Les followers et amis de Teo González ont rapidement réagi à la nouvelle et ont profité des réseaux sociaux pour exprimer leur amour et leur admiration et demander des prières pour le prompt rétablissement du célèbre.

Teo González hospitalisé en urgence, « son cœur s’est brisé ». Photo : Twitter Televisa Espectáculos.

Pour sa part, le directeur de TV et Notes, Gil Barrera a partagé sur ses réseaux sociaux que Teo « demande des prières pour la santé de Teo González, il a subi une crise cardiaque. Il va bien mais souffre », ce qui laisse penser qu’il a également été en contact avec la famille du comédien et apparemment tout se passe bien.

Televisa Espectáculos a partagé sur son compte Twitter officiel que le comédien est dans un hôpital de Guadalajara admis en thérapie intermédiaire, conscient, mais avec une certaine douleur.

Teófilo Gonzalez Muñoz Il a une belle carrière artistique, à son actif on compte de nombreuses émissions télévisées telles que L’humour c’est les comédiens, Festival de l’humour, La casa de la rire et Fabrique des rires.

Ce que peu de gens savent sur Teo, c’est que c’est Jorge Ortiz de Pinedo qui lui a donné le surnom de comédien queue de cheval et que le natif de Guadalajara voulait être footballeur et a fait ses débuts en tant que tel, mais a quitté le sport et s’est tourné vers la comédie.

Un fait curieux à propos du comédien est qu’il était le protagoniste de l’une des vidéos de Los Tucanes de Tijuana, El Tío Borrachales, grâce à son énorme popularité et son charisme. La star de la comédie a partagé la scène avec d’autres grands tels que Polo Polo, Jorge Falcón, Sergio Corona et Carlos Eduardo Rico.

Ses partisans n’ont pas cessé de prier pour Teo González et apparemment tout est sur la bonne voie, alors il sera sûrement très bientôt revu sur scène en faisant rire tous ceux qui partent. Prompte reprise à l’humoriste avec la queue de cheval !.