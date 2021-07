“Teo Torriatte” de la reine joue pendant les cérémonies d’ouverture de Tokyo

la reine Le très apprécié “Teo Torriatte” – écrit à l’origine en hommage aux fans japonais du groupe – est apparu lors des cérémonies d’ouverture des Jeux de Tokyo 2020 qui commencent officiellement aujourd’hui le 23 juillet.

Le Japon a très vite pris Queen dans son cœur, signalant le début d’un lien profond qui perdure encore aujourd’hui.

Dès 1974, au Japon, Music Life Magazine avait commencé à publier des photos du groupe et à faire des reportages sur leurs albums. Le style de musique et le spectacle sur scène ont immédiatement touché une corde sensible et, en avril 1975, Queen a entrepris une tournée de huit nuits au Japon. Leur tout premier concert sur le sol japonais aurait lieu au célèbre Nippon Budokan à Tokyo, une arène dédiée aux arts martiaux et aux concerts, et il est juste de dire que le groupe n’avait aucune idée de ce qui les attendait.

Roger Taylor a déclaré: «Nous savions qu’il y avait une sorte de demande pour nous là-bas et nous l’avons donc marqué jusqu’à la fin d’une tournée américaine. Nous avons passé des vacances à Hawaï et c’était logique, alors nous y sommes allés. Nous sommes arrivés à l’aéroport et nous avons soudain réalisé que c’était à une échelle différente de celle que nous avions imaginée – il y avait des milliers de personnes là, juste pour nous accueillir. Normalement, vous n’obtenez ce genre de chose nulle part.

Cette première rencontre a marqué le début d’un lien profond entre Queen et le Japon, chacun laissant une impression durable sur l’autre. À tel point que cela a inspiré Brian May à écrire une chanson en hommage spécial à leur public japonais avec « Teo Torriatte ». La chanson figurait à l’origine sur l’album 1976 du groupe Une journée aux courses album contenant deux refrains chantés en japonais.

Le directeur du disque, Kaz Utsunomiya, a déclaré : « Ils ne s’attendaient pas à ce que le groupe propose une chanson comme « Teo Torriatte », qui est principalement destinée au marché japonais. Le groupe a des chansons différentes pour le monde entier, mais je pense que “Teo Torriatte” vous ne pouvez les écouter qu’au Japon. ”

