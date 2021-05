Teodoro Macias a tué 6 personnes lors d’une fête d’anniversaire: la police ⋆ .

La police de Colorado Springs, dans le Colorado, a déclaré que l’homme qui avait ouvert le feu lors d’une fête d’anniversaire tôt dimanche matin avait décidé d’appuyer sur la gâchette après qu’il n’ait pas été invité au rassemblement. Il avait déjà été identifié comme le petit ami de l’une des femmes qu’il a tuées. Les flics l’ont nommé mardi comme Teodoro Macias, 28.

Comme indiqué précédemment, un homme armé aurait pénétré à l’intérieur du rassemblement, aurait ouvert le feu, puis serait mort par suicide. Il a tué six personnes identifiées par des membres de sa famille lors d’entretiens locaux. Chef de la police de Colorado Springs Vince Niski a officiellement nommé les victimes lors d’une conférence de presse mardi:

Joana Cruz

José Guttierez

José Ibarra

Sandra Ibarra

Mayra Perez

Melvin Perez

Nubie Marquez, 28 ans, a déclaré au Colorado Springs Gazette que la fête du samedi matin était organisée pour célébrer son anniversaire et les anniversaires à venir de son frère Melvin et de leur mère Cruz.

Guttierez était l’autre frère de Nubia. Mayra était la femme de Melvin, tandis que Sandra et Jose étaient ses frères et sœurs. Le mari de Nubia, Freddy Marquez, a déclaré qu’il ne connaissait le tireur présumé que comme le petit ami de Sandra «Junior» et ne l’avait rencontré qu’une seule fois. Il pensait qu ‘«il n’y avait rien d’extraordinaire» chez lui.

Nubia et Freddy ont déclaré qu’ils étaient partis vers 22 heures, environ deux heures avant que la police ne reçoive un rapport sur la fusillade.

THREAD: Avec la permission de la famille proche et des amis, voici les noms et les visages des six membres de la famille abattus et tués tôt dimanche matin lors d’une fête d’anniversaire à #ColoradoSprings. Souvenir. 1 / @ KOAA pic.twitter.com/PzgFMKn3wP – Spencer Humphrey (@SHumphreyTV) 10 mai 2021

Macias est entré dans la résidence, a tiré sur les six victimes en succession rapide, puis s’est suicidé peu de temps après, a déclaré le lieutenant de police. Joe Frabbiele. La police a reçu trois appels au 911, deux à 12 h 18 dimanche et un à 12 h 22. Un appel provenait de l’intérieur de la maison et a capturé des coups de feu rapides. Un autre provenait d’un voisin appelant à signaler des coups de feu. Un des membres de la famille s’est échappé de la scène et a passé le troisième appel. Trois enfants, âgés de 2, 5 et 11 ans, étaient dans la résidence; ils étaient physiquement indemnes mais ont été témoins de ce qui s’est passé dans une certaine mesure. Trois adolescents, âgés de 16, 16 et 18 ans, avaient quitté la résidence avant la fusillade pour obtenir quelque chose d’un voisin.

Les agents ont retrouvé Jose vivant, mais il est décédé à l’hôpital, a déclaré Frabbiele.

Macias, une résidence de Colorado Springs, sortait avec Sandra depuis environ un an. La police pense qu’il s’est présenté à l’improviste et a commencé à ouvrir le feu à l’aide d’un semi-automatique Smith and Wesson M&P. Deux magazines de 15 cartouches, dont un vide, ont été découverts sur les lieux. Il y avait 17 enveloppes d’obus, a déclaré Frabbiele.

Le motif, selon la police, était l’absence d’invitation.

Le tireur avait des antécédents de contrôle et de comportement jaloux envers Sandra, a déclaré Frabbiele. Cela impliquait de l’isoler de sa famille et de faire des efforts pour la garder des événements familiaux. Une semaine avant la fusillade, il y avait un conflit entre le tireur et la famille lors d’un autre rassemblement dans une résidence différente, a déclaré le lieutenant.

Un journaliste a demandé comment la police était parvenue à déterminer le motif. Frabbiele a cité des SMS entre Sandra et le tireur.

Il n’y a pas d’incidents d’altercations physiques rapportés ou récemment découverts au cours de cette relation d’un an, a déclaré le lieutenant.

La prochaine étape de l’enquête consistera à déterminer où le tireur a obtenu l’arme. L’arme à feu a été achetée dans un magasin d’armes à feu en 2014, mais pas par Macias, a déclaré Frabbiele. L’arme n’a pas été déclarée volée. Les enquêteurs s’efforcent de trouver et d’interroger la personne qui l’a acheté, a-t-il déclaré.

[Screengrab via 9News]

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]