Teodoro Martínez a laissé les Lara Cardinals au sol

Le jardinier du les requins de La Guaira. Teodoro Martinez, habillé en héros devant le Cardinaux de Lara et a donné à son équipe la cinquième victoire de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Ce jeudi, Tiburones de La Guaira et Cardenales de Lara ont mesuré leurs forces au stade universitaire de Caracas et dans un jeu de bascule pour les deux, nous avons rencontré le rival dans le dernier épisode, lorsque Teodoro Martínez a quitté le crépusculaire avec un coup d’or qui a permis au requins à niveau à cinq victoires et le même nombre de défaites dans le LVBP 2021-2022.

En neuvième manche, les Cardinals gagnaient 4-3 et ont envoyé les ex-majors Shane Greene au monticule pour le sauvetage, ce qui ne s’est pas très bien passé pour le manager Carlos Mendoza, car son plus proche a fini par encaisser la défaite et a subi le coup de Martinez. qui lui a permis de fêter les Requins chez lui, devant son public à l’Université.

Coup d’or

Brayan Roccio, Danry Vásquez et Rafael Marchán par marche intentionnelle étaient les hommes que les Sharks ont mis à base contre Greene et c’était au tour de Martinez avec un simple retrait, avec la table servie et l’opportunité de donner la victoire aux requins, ce qui était grâce à un claquement du champ gauche que le patrouilleur des Cardinals n’a même pas pris la peine de chercher.

À cause d’un ballon et de deux frappes, le joueur de Tiburones a parfaitement connecté ce lancer dans le coin intérieur et a enfilé la cape des héros à Caracas pour faire célébrer son équipe et ses fans, dont ils peuvent à nouveau profiter du LVBP.

nombres de Théodore

Ce coup en or contre l’ancien MLB All-Star était le huitième pour le voltigeur des Tiburones de La Guaira dans le LVBP 2021-2022, atteignant trois points produits et une moyenne de 0,305 en neuf matchs de la saison. .