Teofimo contre Haney après Kambosos et autres nouvelles

Teofimo López a été au centre de l’actualité en début de semaine et son père aussi, qui a été accusé de “n’avoir jamais boxé et de ne rien savoir pour cette raison”. Mais aussi la WBA et son président Gilberto Mendoza subissent une pression extrême en raison de leurs propres décisions.

1 = Pacquiao revendique sa place de super champion et la WBA étudie comment résoudre l’enchevêtrement avec ses deux ceintures désormais de super champion, celle de Yordenis Ugás et celle de Manny Pacquiao. Ils n’ont pas retardé les réclamations des fans cubains et cela a donné une autre confusion sur Twitter.

2 = (6:33) Eddie Hearn pense que Devin Haney est prêt à tout, l’argent est disponible et il négocie déjà un combat contre Teofimo López. Dans cette vidéo nous expliquons pourquoi ce combat va ou va, pour quelle raison le possible Teofimo vs. Josh Taylor et aussi pourquoi nous pensons que Teofimo devrait battre un Haney qui n’est pas encore prêt pour de gros combats.

3 = (12:25) George Kambosos n’a pas de filtre sur sa langue. Il a accusé Teofimo López d’être un imposteur, a rappelé à Teofimo Sr. qu’il n’avait jamais été boxeur de sa vie et l’a même invité à se battre contre Kambosos Sr.

4 = (16:30) José Ramírez a décidé de rester en super léger pour l’instant, de faire un combat de plus et ensuite d’aller chercher Teofimo. Comprenez pourquoi López est et non quelqu’un d’autre, le rival attendu.