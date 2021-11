Teófimo López contre. George Kambosos et Azinga Fuzile contre. Kenichi Ogawa, Coupes du monde à New York

Dario Pérez

Plusieurs mois après ils n’ont pas accepté d’organiser le combat, presque autant aussi après cette vente aux enchères que Triller a remportée de manière surprise, avec des querelles, des accusations mutuelles, trop de dates provisoires et de suspensions, un positif dans covid, la menace A de contester le combat en Australie et l’annulation des droits au promoteur de divertissement et le litige qui s’ensuit, ils vont enfin s’enfermer dans un ring Teofimo López (16-0, 12 KO) et George Kambosos Jr (19-0, 10 KO).

Le New-Yorkais d’origine hispanique a une carrière prodigieuse, culminant pour le moment avec son triomphe il y a plus d’un an contre Vasyl Lomachenko ; De ce duel, les ceintures sont en jeu demain au Madison Square Garden Theatre de New York. Les gens se souviennent à peine de ce combat dans lequel, étrangement, l’Ukrainien a renoncé à attaquer en première mi-temps, ni du formidable KO qu’est López, qui a Richard Commey, Edis Tatli ou Diego Magdaleno. Certaines bravades du boxeur ces derniers mois nous semblent plus familières, rien de comparable avec son père homonyme, une sorte d’Attila par le chemin duquel tout est dévasté.

Détenteur des titres poids légers IBF, WBA et WBO, López est plus qu’un favori face à l’Australien Kambosos, que l’on voit trop sous-évalué par de nombreux secteurs des analystes anglo-saxons. C’est un combattant fort, régulier et rapide qui ne manque pas de puissance, même sans se rapprocher de la façon dont le champion est dévastateur lorsqu’il est inspiré. Ses dernières victoires contre Mickey Bey et Lee Selby, à la fois sur la route et plus rares que sa performance ne le méritait, devraient faire remarquer à Teofimo López qu’il ne combat personne.

En semi-fonds, encore un bon championnat du monde, assez incertain du fait de la similitude du palmarès et de la trajectoire des prétendants. IBF super poids plume attend l’Afrique du Sud Azinga Fuzile (15-1, 9 KO) et les Japonais Kenichi Ogawa (25-1-1, 18 KO), deux boxeurs de haut niveau, bien qu’ils n’aient pas les noms des autres de leur poids. Le titre est vacant depuis le match nul entre Rakhimov et JoJo Diaz. Ogawa a déjà joué et remporté cette ceinture par décision partagée de Tevin Farmer, mais a été privé de la ceinture par dopage, tandis que Fuzile, gaucher et beaucoup plus jeune, fait face à sa grande opportunité en tant que combattant.

De plus, lors du gala, nous pourrons voir des noms intéressants tels que poids plume Raymond Ford (9-0-1, 5 KO), ou le poids lourd chinois Zhilei Zhang (22-0-1, 17 KO) dans des combats relativement durs, pour voir si 2022 peut être une année où ils se démarquent et atteignent les matchs de plus haut niveau.

Le gala peut être vu à l’aube du samedi au dimanche en Espagne sur DAZN, à partir de 2 heures du matin.