Teofimo Lopez échange des coups de corps massifs avec ‘The Mountain’ en séance d’entraînement

boxeur vedette Teofimo López a décroché Vassili Lomachenko … mais pourrait-il faire de même avec la bête de 6 pieds 9 pouces de « Game Of Thrones » ??

Il s’avère que … il ne pouvait pas – parce que les deux coups de corps échangés lors d’une séance d’entraînement épique cette semaine, et Hafthor Bjornsson, AKA « The Mountain », semblait être le gagnant !!

Les deux ont posé les poids et ont décidé de relever le défi de tir corporel dans le gymnase pour une raison quelconque, et Thor (qui est entré dans le monde de la boxe de célébrités l’année dernière) a VRAIMENT piqué Teofimo.

Les images montrent Lopez – qui mesure un pied de moins et environ 200 livres de moins que « The Mountain » – n’a pas été exactement mis KO par le coup de poing … mais il était essoufflé et a admis: « C’était bien! »

Quand est venu le temps du tour de Lopez … le champion de 5 pieds 8 pouces qui a une fiche de 16-0 avec 12 KO sur son CV – a lancé un méchant crochet du droit, mais Thor a semblé bien l’absorber.

« C’était bien! » dit l’homme fort légendaire.

Les deux se sont ensuite embrassés – avec Teofimo levant le bras de Thor.

« David contre Goliath ! » Lopez a dit du coup de poing. « Je suis allé coup pour coup avec l’homme le plus fort du monde ! »

Lopez reviendra combattre des gens de sa taille plus tard cette année … il est prévu de monter sur le ring avec George Kambosos Jr. en novembre.

Quant à Thor – il envisage toujours un match de célébrité avec son rival homme fort, Eddie Hall, une fois que le gars sera à nouveau en bonne santé.

Cela devrait être un grand combat… mais quelqu’un dit à Hall de faire attention au crochet gauche sur le corps !