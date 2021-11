Teófimo López-Kambosos et Ogawa-Fuzile, deux bonnes Coupes du monde le 27 novembre

Match de boxeComme nous vous l’annoncions dans ESPABOX, il organisera enfin le 27 novembre le championnat du monde unifié des poids légers entre le champion, Teofimo López (16-0, 12 KO), et le prétendant, George Kambosos Jr. (19-0, 10 KO).

Le lieu sera le Madison Square Garden Theatre (New York), et on sait depuis quelques heures que l’accompagnement du combat sera un autre championnat du monde, le super poids plume IBF, actuellement vacant.

Les codemandeurs sont le gaucher sud-africain Azinga Fuzile (15-1, 9 KO) et les Japonais Kenichi Ogawa (25-1-1, 18 KO), un match sur papier et une occasion en or pour les deux, puisqu’il s’est également avéré que l’éventuel vainqueur signerait un contrat promotionnel avec la société de promotion ; l’explication est claire : des hommes de Matchroom comme Zelfa Barrett ou Joe Cordina seraient choisis comme première défense volontaire par Fuzile ou Ogawa.